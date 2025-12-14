americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Patrick Mahomes sufre rotura de ligamento cruzado y los Chiefs dicen que evalúa opciones quirúrgicas

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Patrick Mahomes se rompió el ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda mientras intentaba mantener vivas las esperanzas de postemporada de los Chiefs de Kansas City en los últimos segundos de una derrota por 16-13 ante los Chargers de Los Ángeles el domingo, y el equipo dijo que el quarterback estrella estaba considerando opciones quirúrgicas.

Justin Eboigbe (92), liniero defensivo de los Chargers de Los Ángeles, observa a Patrick Mahomes (15), quarterback de los Chiefs de Kansas City, quien se sujeta la rodilla izquierda, mientras Andy Reid, atrás en el centro, head coach de los Chiefs, observa a su jugador lesionado durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 14 de diciembre de 2025, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Reed Hoffmann)
Justin Eboigbe (92), liniero defensivo de los Chargers de Los Ángeles, observa a Patrick Mahomes (15), quarterback de los Chiefs de Kansas City, quien se sujeta la rodilla izquierda, mientras Andy Reid, atrás en el centro, head coach de los Chiefs, observa a su jugador lesionado durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 14 de diciembre de 2025, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Reed Hoffmann) AP

Es la lesión más significativa de una carrera superlativa de nueve años para Mahomes, un dos veces Jugador Más Valioso de la NFL que ha llevado a los Chiefs a tres títulos de Super Bowl y ha llegado al juego de campeonato de la AFC en cada una de sus siete temporadas anteriores como titular de Kansas City.

Este año, los Chiefs ni siquiera llegarán a los playoffs, y Mahomes no volverá al campo hasta algún momento en 2026.

Los Chiefs acababan de cruzar el medio campo con menos de dos minutos por jugar cuando Mahomes se dirigió hacia la línea lateral de Kansas City, luego intentó deshacerse del balón. Fue derribado luego de lanzar un pase por el liniero defensivo de los Chargers, Da'Shawn Hand, y de inmediato se agarró la rodilla izquierda mientras los entrenadores se acercaban a él.

Mahomes finalmente fue ayudado a la carpa azul de lesiones en la línea lateral, pero solo permaneció allí unos momentos. Pronto salió con miembros del personal a cada lado de él, cojeando hacia el vestuario con una toalla blanca sobre la cabeza.

"Se hará una resonancia magnética mañana o esta noche", dijo el entrenador Andy Reid.

Minutos más tarde, el equipo publicó que el estudio confirmó la lesión de Mahomes de desgarro del ligamento.

Gardner Minshew entró al juego y completó tres pases consecutivos para darle una oportunidad a los Chiefs. Pero fue interceptado por Derwin James en un balón disputado destinado a Travis Kelce con 14 segundos restantes, sellando la barrida de la temporada de los Chargers sobre Kansas City.

"Odio la situación. Odio no haber podido lograr la victoria y mantener vivas nuestras esperanzas", expresó Minshew.

La derrota, junto con las victorias de Jacksonville, Buffalo y Houston, eliminó a los campeones defensores de la AFC de la contienda por los playoffs.

"Es muy frustrante, hombre. Ha sido difícil de ver para Pat, un tipo que pone tanto en esto", comentó Minshew. "Nunca he visto a alguien dar tanto de sí mismo al equipo. Tengo confianza en él y en su capacidad para regresar mejor que nunca".

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

Fuerzas estadounidenses patrullan en campos petroleros en Siria el 28 de octubre del 2019. (AP foto/Baderkhan Ahmad)

Atacante que mató a tropas de EEUU en Siria era recluta reciente de las fuerzas de seguridad

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter