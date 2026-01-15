Patrick Mahomes está trabajando para volver en a primera semana de la próxima campaña

El quarterback de los Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes salta antes del encuentro de pretemporada ante los Cardinals de Arizona el sábado 9 de agosto del 2025. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Mahomes se sometió a una cirugía a mediados de diciembre para reparar dos ligamentos desgarrados en la rodilla izquierda, y dijo durante una llamada de Zoom el jueves que su rehabilitación está "cumpliendo con todos los puntos de control" que podrían permitirle regresar para los entrenamientos de verano e incluso quizás para el campamento de entrenamiento este otoño.

“Quiero estar listo para la semana uno. Los médicos dijeron que podría”, afirmó Mahomes, “pero no puedo predecir lo que sucederá a lo largo del proceso. Ese es el objetivo, jugar la Semana uno y no tener restricciones. Quieres estar ahí saludable y darnos la mejor oportunidad de ganar. Espero poder hacer algunas cosas en las OTAs y el campamento de entrenamiento y poder hacer cosas allí”.

Mahomes se desgarró el ligamento anterior cruzado y el ligamento lateral colateral el 14 de diciembre en los últimos minutos de la derrota ante los Chargers, una que efectivamente eliminó a los Chiefs de la contienda por los playoffs. Inicialmente Mahomes dijo que no pensó que la lesión fuera tan grave, e incluso pidió al personal de entrenamiento que le pusieran algún tipo de soporte en la rodilla para poder terminar el juego.

No fue hasta que una resonancia magnética posterior reveló los ligamentos desgarrados que Mahomes supo que su temporada había terminado. El procedimiento para repararlos se realizó aproximadamente 24 horas después por el conocido ortopedista Dr. Dan Cooper en Dallas.

El tiempo de recuperación para una lesión de este tipo es de aproximadamente nueve meses, aunque podría variar varios meses dependiendo de diversos factores. Se espera que la próxima temporada comience el 10 de septiembre de 2026, y los Chiefs podrían jugar su primer partido unos días después.

"Lo que he descubierto a través de este proceso es que no todos los días van a sentirse increíbles", comentó Mahomes. "Tienes que tener a alguien en quien confíes que va a sacar lo mejor de ti, pero que también te mantendrá seguro".

Mahomes ha estado haciendo la mayor parte de su rehabilitación en Kansas City con la fisioterapeuta de los Chiefs, Julie Frymyer, quien lo ha ayudado a recuperarse de otras lesiones menos significativas en el pasado. Mahomes también viajará a Dallas para chequeos con el Dr. Cooper y su equipo.

"Lo que obtuve de mi médico es que obviamente tenía el ACL y el LCL, pero todo lo demás estaba limpio", expresó Mahomes en sus primeros comentarios desde la lesión. "Por malo que fuera, estaba tan limpio como podía estar. Así que ahora se trata solo de rehabilitar y poner bien el ACL y el LCL".

Eso ha demostrado ser un desafío. Frymyer y Cooper le han dado a Mahomes ciertos puntos de referencia para alcanzar, y él constantemente quiere empujar un poco más allá, aunque también entiende los riesgos de intentar regresar demasiado rápido.

"Conociéndome, voy a llevarlo al límite exacto cada día", dijo Mahomes. "Hay lugares a los que no puedes ir todavía. Quieres, pero no puedes ir todavía. Y lo están haciendo por una razón. Comienza con el Dr. Cooper y su equipo, y Julie y la sala de entrenamiento".

Los Chiefs podrían verse muy diferentes cuando Mahomes regrese al campo. No solo tienen decisiones importantes de plantilla que tomar, sino que también podrían tener un nuevo coordinador ofensivo con Matt Nagy entrevistándose para múltiples trabajos de entrenador en jefe.

