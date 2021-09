VIDEO: Presidente uruguayo pone en su sitio a Díaz-Canel con un verso de "Patria y Vida"

Díaz-Canel, sin argumentos, solo alcanzó a responder que Lacalle Pou tenía "pésimos gustos musicales".

Mientras, en la isla, la transmisión de la cumbre era censurada por el régimen, para impedir que los cubanos escucharan la cita de "Patria y Vida" del presidente uruguayo, escribió en Twitter el periodista y columnista de The Washington Post Abraham Jiménez Enoa.

https://twitter.com/JimenezEnoa/status/1439282247538970631 Acaban de cortar la sesión de la #CELAC que trasmitía la televisión cubana. El motivo: para que los cubanos de la isla no escucharan la estrofa de #PatriaYVida que el presidente @LuisLacallePou le acaba de recitar en su cara a @DiazCanelB. #SOSCuba — Abraham Jiménez Enoa (@JimenezEnoa) September 18, 2021

En su discurso ante la cumbre, Lacalle Pou había subrayado que "cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcela en opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela".

https://twitter.com/LuisLacallePou/status/1439261730778107906 Discurso en la Cumbre de la CELAC.https://t.co/uhO9LTYPRd — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) September 18, 2021

Desde Nueva York, el cantante cubano Yotuel Romero, uno de los intérpretes de "Patria y Vida", dijo a Díaz-Canel que la canción no iba "en contra de la revolución", sino "a favor del pueblo, y sí, en contra de la dictadura", y reiteró "DIC-TA-DU-RA".

https://twitter.com/lourdesubieta/status/1439357241799450628 Así le respondió el cantante y compositor #cubano @Yotuel007 (autor de #PatriaYVida) a @DiazCanelB quien arremetió contra la canción y contra @LuisLacallePou por recordarsela hoy durante la #CELAC2021 pic.twitter.com/UGT9akLBup — Lourdes Ubieta (@lourdesubieta) September 18, 2021

Uno de los intérpretes de la canción, junto al popular duo Gente de Zona, el cantautor Descemer Bueno, el rapero El Funky y Yotuel, permanece encarcelado en la isla. El rapero contestatario Maykel Castillo "El Osorbo" fue detenido el 18 de mayo y enfrenta cargos de "resistencia, desacato y atentado".

La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), integrada por opositores dentro y fuera de la isla, felicitó y reconoció al presidente uruguayo como "el mandatario latinoamericano más congruente y valiente de la cumbre".

“El presidente Lacalle entiende y se suma al dolor y a la lucha del pueblo cubano. Ha dicho lo que los cubanos sienten y piensan”, declaró Sylvia Iriondo, miembro en el exilio de la ARC.