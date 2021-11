La Diosa y Yomil felicitan a los autores de "Patria y Vida"

“Quiero felicitar a todos los que hicieron ese temazo “Patria y Vida” realmente merecía este premio, felicidades a todos” fueron las palabras de la cantante. La Diosa hizo a un lado los malos entendidos que en el pasado tuvo con Descemer Bueno y no tuvo excepción en sus halagos.

Los seguidores de la Diosa no dejaron pasar la oportunidad para celebrar también lo acontecido anoche en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, Nevada; donde se realizó la ceremonia, que representa la edición número 22 del premio más importante que homenajea a la música en español.

“GANAMOSSSSSS, el corazón no me cabe en el pecho, me siento más cubana que nunca!!!!!! #PATRIAYVIDA los comunistonguis se van bajandoooooooo”

“Ganó el pueblo de a pie, a todos los que hemos tenido que estar fuera de Cuba y luchar para que algún día Cuba sea un país libre y soberano”

“Es hora de cantar “Patria y Vida” en todos los conciertos dentro y fuera de Cuba, alto, claro y sin miedo”

Por su parte Yomil, también reconoció la labor de los artistas participantes en “Patria y Vida”:

“Muchas Felicidades para todos los autores de “Patria y Vida”. Asere de verdad que la rompieron con el tema y se merecen mucho más.”