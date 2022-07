Funcionarios del consulado de Cuba en Toronto atacan a un grupo musical cubano por gritar ¡Patria y Vida!"

Además de promocionar Cuba como "destino turístico seguro", los representantes del régimen cubano y sus partidarios lanzaron sus habituales discursos propagandísticos exigiendo el fin del embargo de EEUU.

Guerrero percibió en la publicidad oficial "una Cuba disfrazada para cubrir la verdadera vida del pueblo cubano que ni derechos tiene ni salario que le alcance para visitar uno de esos hoteles que formaban parte de la triste rifa".

"Fue cuando anunciaron el cierre de la feria con el grupo cubano Sol de Cuba. Con estos grandes hijos de Cuba, descubrí que no fui el único incómodo con tanta mentira y distorsión en dicha feria, pues uno de sus integrantes, antes de empezar a cantar, arrancó con una frase inmortal que cambió el curso de la historia y despertó las conciencias a nivel mundial: PATRIA Y VIDA", relató.

https://twitter.com/mmpizonero/status/1543988878842937345 Esto fue ayer en la noche en un evento latino en Toronto en el que el consulado Cubano trató de adueñarse del evento. Pero los artistas cubanos gritaron Patria y Vida y al consulado le salió el tiro por la culata.@BrunoRguezP pic.twitter.com/NKkgfkuvHa — Manuel Milanes (@mmpizonero) July 4, 2022 Twitter">

"Fue como una dinamita que solo ofendió a los nueve o diez representantes del PCC que de seguro escasamente apoyaron la feria, y que además aprovecharon el evento como una feria de turismo para vender hoteles cubanos, en vez de arte y cultura", añadió.

"¿Como es posible que el comité organizador no se haya percatado de este detalle? ¿Acaso vender una habitación de un hotel es una expresión artística? ¿Cuba no tiene platos típicos? ¿No tiene pintores? ¿No tiene artesanos? ¿No tiene danza? ¿No tiene vestuarios o al parecer no tiene cantantes? ¿Acaso los organizadores de la feria no saben que Cuba es una dictadura? ¿No ven, ni leen las noticias que a diario inundan las redes sociales?", cuestionó el joven emigrado.

El Consulado de La Habana, por su parte, informó en una publicación en su Facebook sobre el evento, en la que no mencionó el "encontronazo".

"Por primera vez Cuba participó y se hizo sentir con fuerza en la Feria Latina de Toronto, contagiando con su alegría a muchos de los presentes quienes se sumaron a bailar y a las iniciativas del importante número de cubanos unidos junto a su bandera, muchos de los cuales escribieron lindos mensajes a nuestra isla. Oscar Vigil, director ejecutivo del Hispanic Canadian Heritage Council (HCHC) y coordinador de la Feria, resaltó el extraordinario trabajo y proyección de la representación cubana", escribió.

Antes, además de reconocer que "se promovió a Cuba como destino turístico seguro", la sede diplomática señaló que "no faltó la buena música cubana, el dominó y el cuatro esquinas" y que "los más pequeños empinaron papalotes y se degustó del rico sazón de la comida cubana".

Fuente: diariodecuba.com