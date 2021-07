En un juicio sumario y sin defensa, el régimen cubano condenó a un año de prisión a Anyelo Troya, uno de los artistas detrás de "Patria y Vida"

“La jueza dictó la sentencia a todos por igual, les dio un año y la privación de la libertad”, agregó González.

Anteriormente, González ya se había expresado en redes sociales: “Dios, solo te pido justicia para mi hijo. Él es artista audiovisual le gusta su trabajo. Yo estoy devastada. Hoy hace 7 días que no me dan respuestas. A una madre, por favor. Estoy desesperada. Libérenlo ya”.

El director de Human Rights Watch, José Vivanco, denunció en Twitter que fue un proceso sumario, no tuvo abogado defensor, no le avisaron a su familia, y sus familiares tampoco obtuvieron una copia de su sentencia.

Condenaron a otros 11 cubanos

Además de Troya, 11 personas que habían sido arrestadas durante las protestas del 11 de julio recibieron este miércoles condenas de 10 meses a un año de cárcel tras un juicio sumario en el que la mayoría no contó con un abogado.

La plataforma cubana El Toque Jurídico confirmó la veracidad de la sentencia a los 12 cubanos y también el uso cada vez más habitual de los juicios sumarios en Cuba para procesar a personas con ideas políticas opuestas al oficialismo.

“Si el abogado no llega a tiempo a la celebración del juicio de nada servirá su contrato. No hay formas de invalidar un proceso sumario por el hecho de que el acusado no tuvo abogado. Las autoridades cubanas doblan la ley y la utilizan conveniente y selectivamente”, exponen los abogados de El Toque Jurídico.

Estos aseguran que la figura del juicio sumario en Cuba se caracteriza “por su celeridad y porque la persona puede ser juzgada sin la presencia de un abogado”, por lo que “atenta contra el derecho a la defensa” del acusado.

Organizaciones y activistas calculan en varios centenares el número de detenidos desde las protestas del 11 de julio, de los cuales la mayoría permanecen en prisión -a la espera de recibir o no cargos- y otros han sido liberados.