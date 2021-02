Abel Prieto responde a la canción 'Patria y Vida': 'Cuba no renunciará a la consigna Patria o Muerte'

Prieto calificó el tema de Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Castillo (Osorbo) y El Funky como "un panfleto musical" y "una estrategia asociada al cambio de mandato en Estados Unidos y al temor de los grupos más extremos de la Florida a una transformación en la política bilateral".

"Los grupos financiados en el exterior y en la Isla advierten que si existiera de algún modo un acercamiento civilizado entre los dos países, eso supondría el fin de sus empleos y es realmente muy grotesco que una supuesta bandera de la vida sea levantada desde territorio norteamericano. Parece un chiste macabro hablar de patria y vida desde la Florida, donde tantas personas son desatendidas durante el genocidio cotidiano que es el capitalismo y el neoliberalismo, independientemente, del componente traumático que supone la crisis epidemiológica mundial", dijo.

"Son músicos populares y fueron seleccionados por eso. El tema posee un mensaje político abierto y sin matices. Resulta un cúmulo de consignas y una especie de balance, desde el resentimiento, de 60 años de Revolución, con insultos propios de la peor propaganda anticubana", afirmó.

Según Prieto, la canción es un llamado similar al hecho por el expresidente estadounidense Barack Obama en su visita a Cuba en 2016 para desconocer la historia. "Si no miras atrás pierdes el hilo del itinerario nacional y las bases de la construcción del presente y el futuro. La canción reafirma uno de los deseos de los enemigos de la Revolución: que la acción de los movimientos subversivos se mantenga viva y adquiera cierta credibilidad o legitimidad en el pueblo", dijo.

Los jóvenes cubanos reciben "una lluvia incesante de mensajes de la industria hegemónica del entretenimiento", agregó el exministro de Cultura.

La prensa estatal ataca el tema Patria y Vida

La prensa controlada por el Partido Comunista de Cuba arremetió también contra la canción Patria y Vida en artículos tanto en el periódico oficial Granma como en otros medios oficialistas. En los textos solo se menciona la palabra libertad para referirse a la dada en Cuba por Castro, pese a que la canción dice directamente "¡Se acabó! Cuba pide libertad, no más doctrina".

Granma reprodujo un artículo de opinión del periodista Pedro Jorge Velázquez, el mismo que llamó a que la Revolución sea "sexy y cooo". "Dejen el cuento ya, que esto es y será Patria o Muerte, porque respetamos a los que nos entregaron sueño y libertad. 'No es una frase numantina o suicida, sino irredenta disposición a entregarlo todo'. Es Patria o Muerte porque solo con esa determinación hemos sido libres", dijo.

Velázquez agregó que la canción está "empantanada de odio". "Su asquerosa letra no me representa. Gente de Zona no me representa. Me representa Martí. Descemer Bueno no me representa. Me representa el Che. Maykel Osorbo no me representa. Me representa Silvio. El Funky no me representa. Me representa Israel. Yotuel a mí no me representa. Me representa Fidel.", afirmó.

El diario Juventud Rebelde también tomó una opinión publicada en Facebook, pero por Ernesto Limia Díaz. Según el autor, los cantantes defienden su espacio en las disqueras de Miami, "que controla el ultrarreaccionario matrimonio Estefan (Emilio y Gloria), intentan legitimar una construcción simbólica de tinte anexionista". Limia hizo un supuesto recorrido histórico por la frase "Patria o Muerte" de Castro.

"Han pasado 60 años y a solo dos meses del congreso de nuestro Partido, esa frase de estirpe mambisa cobra más sentido que nunca frente a quienes anhelan a la patria rendida a los pies de un imperio que el día que nos suponga debilitados y con la mirada en el piso, no tendrá reparos en pulverizarnos y hundirnos en el mar, para silenciar hasta la eternidad el símbolo", dijo Limia.

El director del portal oficialista Cubasí, M.H. Lagarde, tachó Patria y Vida como "un canto a la autoignominia" y a sus cantantes como "vividores". Según Lagarde, los intérpretes fueron "manipulados por el partido de la mafia anticubana que gobierna Miami para ser usados como voceros contra el mismo pueblo que hoy dicen defender".

Tanto Limia como Lagarde reseñaron que Maykel Osorbo pidió a Donald Trump invadir Cuba. Por su parte, el vicepresidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) Pedro de la Hoz dijo que "los participantes quebraron los principios éticos 'al sumar a un delincuente a la interpretación'".

"Un delincuente que pide ‘Fuego, fuego contra Cuba', o ‘bloqueo, bloqueo contra Cuba', uno que habla así está contra la patria, no puede enarbolar los valores de esta; al contrario, es antipatriótico por completo", agregó De la Hoz sobre Osorbo en PL.

En ninguno de los textos de la prensa estatal se menciona el diálogo que piden los artistas e intelectuales con las autoridades desde noviembre de 2020. Todos siguen la línea habitual de acusar al Gobierno de EEUU de la supuesta manipulación de los jóvenes en Cuba e intentar el fin de la Revolución.