Patinador Maxim Naumov debuta en Juegos Olímpicos un año tras perder a sus padres en accidente aéreo

Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, los ex campeones mundiales de parejas, estaban entre las 67 personas que murieron —más de dos docenas de ellas miembros de la comunidad de patinaje artístico— cuando el vuelo 5342 de American Airlines chocó contra un helicóptero militar al acercarse al aeropuerto Ronald Reagan de Washington y cayó en el helado río Potomac el 29 de enero de 2025.

Una de las últimas conversaciones que Naumov tuvo con sus padres fue sobre lo que se necesitaría para llegar a los Juegos Olímpicos.

"Me han inspirado desde el primer día, desde que pisamos el hielo juntos", afirmó Naumov, quien llevó una vieja fotografía de ese momento al área de "kiss-and-cry" en la Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán, el pequeño de pie entre sus padres mientras pisaba el hielo por primera vez, los tres sonriendo para la cámara.

“No es necesariamente pensar en ellos específicamente, sino su presencia. Sentir su presencia”, dijo Naumov, de 24 años. “Con cada deslizamiento y paso que daba en el hielo, no podía evitar sentir su apoyo, casi como una pieza de ajedrez en un tablero de ajedrez”.

Lo que hizo que una de las historias más conmovedoras de los Juegos de Invierno fuera aún más especial fue la actuación.

Aunque era poco probable que figure entre los 10 primeros en los Juegos Olímpicos, y mucho menos al podio, Naumov tuvo uno de los mejores programas cortos de su carrera. Comenzó con un cuádruple salchow mientras su madrina, Gretta Bogdan, lo observaba desde las gradas, y continuó con un triple axel y un triple lutz-triple toe loop para finalizar el programa.

Cuando las últimas notas del "Nocturno No. 20" de Frédéric Chopin resonaron en la arena y la multitud se puso de pie, Naumov se deslizó hasta detenerse de rodillas y miró al cielo, diciéndoles a sus padres: "Miren lo que hemos hecho".

"No sabía si iba a llorar, sonreír o reír", expresó después, "y todo lo que pude hacer fue mirarlos. Y, hombre, todavía no puedo creer lo que acaba de pasar. Creo que me llevará unas horas o tal vez unas semanas entenderlo".

El avión que transportaba a los padres de Naumov también llevaba a bordo a 11 jóvenes patinadores, otros dos entrenadores y varios miembros de la familia venían de asistir a un campamento de desarrollo en Wichita, Kansas, después del campeonato nacional de 2025.

Naumov había volado antes, poco después de haber terminado en cuarto lugar por tercer año consecutivo.

Ha recordado esas primeras semanas después del accidente aéreo, cuando cosas pequeñas como levantarse de la cama parecían imposibles.

"Solo quería pudrirme, básicamente", le dijo a The Associated Press, aunque se obligó a levantarse de todos modos.

Naumov pronto se dio cuenta de que podía encontrar un propósito al volver a ponerse los patines. La idea de cumplir el sueño olímpico que compartía con sus padres lo impulsó. Y cuando terminó tercero en los campeonatos de Estados Unidos en enero, su lugar estaba prácticamente asegurado.

“Para ser honesto, no estaba pensando en ejecutar nada perfectamente ni nada por el estilo”, comentó Naumov la noche del martes. "Quería salir y simplemente dar mi corazón. Dejarlo todo ahí. No tener arrepentimientos. Y eso es exactamente lo que sentí".

En la multitud, decenas de banderas estadounidenses ondeaban cuando el programa de Naumov llegó a su conclusión. En un extremo de la arena, un fanático sostenía una gran bandera que decía "Los Campeones del Mañana" y llevaba el logo del Club de Patinaje de Boston —"Los Campeones del Mañana" es el nombre de la escuela de patinaje que sus padres fundaron y que Naumov ahora supervisa.

"Amo a esos chicos", le dijo a AP, sonriendo.

El trabajo no ha terminado para Naumov en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, sin embargo. Su puntuación de 85.65 fue suficiente para pasar el programa corto, dándole otra oportunidad de actuar cuando el patinaje libre masculino se lleve a cabo el viernes por la noche.

“Desde el momento en que anunciaron mi nombre en el calentamiento hasta justo antes del patinaje, lo sentí —solo la multitud, la energía, el rugido. Es como un zumbido, ¿sabes?”, relató Naumov.

