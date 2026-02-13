Patinador de EEUU Maxim Naumov honra a sus padres fallecidos al cumplir sueño olímpico compartido

El estadounidense Maxim Naumov compite en la rutina libre de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno, el viernes 13 de febrero de 2026, en Milán (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Naumov, de 24 años, cerró su debut en los Juegos de Invierno con un emotivo programa libre la noche del viernes, poco más de un año después de que Evgenia Shishkova y Vadim Naumov figuraron entre las 67 personas que murieron cuando el vuelo 5342 de American Airlines chocó contra un helicóptero militar durante la aproximación al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan y cayó en las oscuras profundidades del río Potomac.

No fue un programa perfecto. Ni de cerca. Naumov se cayó dos veces en saltos salchow cuádruples y estuvo irregular de principio a fin.

Pero el total de puntos no era lo importante.

Cuando terminó, el público que abarrotaba el Milano Ice Skating Arena para ver al compañero estadounidense Ilia Malinin, favorito para el oro, le dedicó una ovación de pie. Entre ellos estaba el actor Jeff Goldblum, que presenció la actuación junto a su esposa, Emilie.

“Para ser sincero, simplemente me siento orgulloso”, comentó Naumov después. “Me siento orgulloso del camino que me llevó hasta este punto. Eso es en lo que me enfoco ahora. Lo que hizo falta para llegar aquí ha sido indescriptible, por dentro: levantarme cada día cuando no quería y seguir adelante en los momentos difíciles y con toda la incertidumbre. Puedo tener cierta perspectiva sobre eso. Y este año he tenido mucha perspectiva en muchas áreas de mi vida, y el patinaje no es diferente.

“Así que sí”, añadió. “Hubo algunos errores hoy, pero, ¡caray, estoy feliz y orgulloso de estar aquí hoy, de haber superado todas las dificultades de este año y seguir en pie, y de continuar empujando hacia delante!”.

Sus alumnos de Tomorrow's Champions, la academia juvenil con sede en el Skating Club of Boston fundada por sus padres y ahora dirigida por Naumov, sin duda estaban orgullosos. Realizaron una reunión para ver la competencia desde Estados Unidos.

Mientras, un pequeño grupo sentado sobre el área adjunta a la pista conocida como “Zona de Besos y Llantos”, agitaba un cartel casero con letras rojas y azules que decía: “¡Vamos, entrenador Max!”

“¡Eh, qué tal chicos!”, dijo Naumov al verlos, sonriendo y saludando con la mano.

Naumov presentó su programa libre con la canción “In This Shirt”, de The Irrepressibles, una balada lúgubre que aborda el desamor y la pérdida, temas que el patinador conoce muy bien.

“Estoy perdido en un arcoíris”, dice la letra. “Ahora nuestro arcoíris se ha ido”.

Naumov había quedado cuarto en el campeonato nacional en Wichita, Kansas, en enero pasado, antes de regresar a casa, al área de Boston, mientras sus padres —campeones mundiales de parejas convertidos en entrenadores— se quedaron para participar en un campamento de desarrollo juvenil.

En el avión que se estrelló viajaban más de dos docenas de integrantes de la unida comunidad del patinaje artístico.

Naumov recordó las primeras horas y los primeros días tras el accidente durante una entrevista con The Associated Press. Recuerda haber sentido que “básicamente, solo quería pudrirme”.

Tareas como levantarse de la cama, abrir la puerta y revisar el correo parecían insuperables, y hubo momentos en los que se preguntó si quería seguir patinando.

Aún le resulta difícil mirar fotografías, incluidas las que sacó de un álbum familiar guardado encima del refrigerador y que llevó al área de “Besos y Llanto”. La idea de ver videos de sus padres todavía lo hace romper en llanto.

Pero al final, explicó Naumov, encontró un propósito al volver a ponerse los patines. Quería cumplir un sueño que compartía con sus padres al llegar a los Juegos Olímpicos; ellos fueron quintos en Albertville 1992 y cuartos en Lillehammer 1994.

También quería convertir una tragedia inimaginable en una historia de perseverancia y, en última instancia, de triunfo.

