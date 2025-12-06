americateve

Pat Spencer anota 19 puntos en su 1er inicio en la NBA; Warriors vencen a Cavaliers por 99-94

CLEVELAND (AP) — Pat Spencer anotó 19 puntos, el mayor número de su carrera en su primer duelo de inicio en la NBA, y los Warriors de Golden State se sobrepusieron a su pésima puntería en el primer cuarto para superar el sábado 99-94 a los Cavaliers de Cleveland.

Pat Spencer, de los Warriors de Golden State, dispara frente a Craig Porter Jr., de los Cavaliers de Cleveland, en el encuentro del sábado 6 de diciembre de 2025 (AP Foto/Phil Long)
Pat Spencer, de los Warriors de Golden State, dispara frente a Craig Porter Jr., de los Cavaliers de Cleveland, en el encuentro del sábado 6 de diciembre de 2025 (AP Foto/Phil Long) AP

Fue el tercer partido consecutivo en que el base de tercer año ha anotado al menos 15 puntos. Sus tres triples fueron un récord personal.

El brasileño Gui Santos sumó 14 puntos, Buddy Hield anotó 13 en su primer encuentro como titular en la temporada y Quinton Post totalizó 12. Los Warriors han ganado tres de cuatro, a pesar de la ausencia de Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler y el dominicano Al Horford.

Donovan Mitchell lideró a Cleveland con 29 puntos, incluidos 16 en el último cuarto. Evan Mobley anotó 18 y Darius Garland 17. Los Cavaliers, que no contaron con Jarrett Allen ni Lonzo Ball, han perdido cinco de siete compromisos.

Los Warriors atinaron cuatro de 23 disparos en los primeros 12 minutos, empatando el segundo peor cuarto en la liga esta temporada, y quedaron atrás 18-12. En el resto del partido, acertaron 29 de 63.

_____

FUENTE: AP

