Pasión de Cristo en Iztapalapa es inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en Iztapalapa, México, fue inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

ARCHIVO - Claudio Armando Ramírez interpreta a Jesucristo durante la Pasión del Domingo de Ramos en la parroquia de San Lucas de Iztapalapa en la Ciudad de México, el domingo 13 de abril de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)
ARCHIVO - Claudio Armando Ramírez interpreta a Jesucristo durante la Pasión del Domingo de Ramos en la parroquia de San Lucas de Iztapalapa en la Ciudad de México, el domingo 13 de abril de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)

La representación es una tradición comunitaria celebrada desde 1833. Para los habitantes de la alcaldía Iztapalapa es una expresión de fe, identidad y cultura y surgió como cumplimiento de una promesa al Señor de la Cuevita, venerado en la zona, luego de que la población superara una epidemia de cólera.

Comenzó a celebrarse de manera más formal desde 1843, inspirada en el teatro evangelizador virreinal y, desde entonces, se realiza anualmente. En ella participan los ocho barrios originarios de Iztapalapa: San Lucas, San Pedro, San Miguel, San Pablo, San Ignacio, San José, La Asunción y Santa Bárbara. Los habitantes locales colaboran en su organización como actores, en la decoración y en la logística para la Semana Santa.

En la actualidad Iztapalapa es una de las alcaldías más pobladas de la Ciudad de México. Suele enfrentar problemas de escasez de agua y estigma por ser una demarcación de clase trabajadora con un alto índice delictivo.

El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) la consideró una tradición que fomenta la paz, la cohesión social y el ejercicio de los derechos culturales. Además de que, al transmitirse entre generaciones, preserva las artes y oficios tradicionales.

Ingresó en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en su 20ª sesión, celebrada el miércoles en Nueva Delhi, India.

La inscripción fue impulsada por el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa A.C., la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Iztapalapa.

En 2012 la representación había sido reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. En 2023 fue incorporada al Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México.

FUENTE: AP

