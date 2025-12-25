americateve

Pase agónico de Nix y defensa de Broncos aseguran victoria de 20-13 sobre Chiefs

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Bo Nix corrió para anotar antes de lanzar un pase de touchdown a R.J. Harvey con 1:45 minutos restantes en el encuentro, y los Broncos de Denver resistieron en los segundos finales para derrotar el jueves 20-13 a los diezmados Chiefs de Kansas City.

Bo Nix, de los Broncos de Denver, busca enviar un pase en el partido ante los Chiefs de Kansas City, el jueves 25 de diciembre de 2025 (AP foto/Charlie Riedel)
Nix terminó con 182 yardas por aire, y los Broncos (13-3) se recuperaron de la desalentadora derrota de la semana pasada ante Jacksonville. Asimismo dieron otro gran paso hacia el título de la División Oeste y quizás hacia el primer puesto de la Conferencia Americana, que otorga la semana de descanso en los playoffs.

Denver puede asegurar la división el sábado si los Chargers pierden su encuentro contra Houston.

El tercer quarterback Chris Oladokun y el ala cerrada Travis Kelce le dieron a Kansas City una oportunidad, al avanzar rápidamente por el campo después de que los Broncos tomaron la delantera. Pero un pase en tercera oportunidad en la yarda 26 de Denver estuvo fuera del alcance de Kelce.

Oladokun lanzó demasiado alto a Marquise Brown en la zona de anotación en cuarta oportunidad durante los segundos finales.

Los Chiefs (6-10) no contaron con Patrick Mahomes ni con el mariscal de campo suplente Gardner Minshew, ambos con ligamentos rotos en las rodillas en semanas consecutivas, y tuvieron que ver el encuentro juntos desde un palco. También faltaron Rashee Rice y varios jugadores ofensivos y defensivos que habían sido cruciales para sus tres viajes consecutivos al Super Bowl.

Oladokun terminó con 66 yardas por aire. Kelce logró cinco recepciones para 36 de esas yardas en lo que podría haber sido el último partido del ala cerrada estelar en el Arrowhead Stadium — planea anunciar pronto después de la temporada si se retira.

Los Broncos eran favoritos por casi dos touchdowns, según BetMGM. Sin embargo, los Chiefs podrían haberse inspirado al escuchar sobre los Vikings, que más temprano derrotaron a los Lions, quienes eran favoritos, gracias a su defensa y su propio mariscal de campo, otro suplente del suplente..

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

