Pasajero indisciplinado obliga a avión a regresar a aeropuerto de Houston

Hubo reportes de que un pasajero en el vuelo 2557 desde el Aeropuerto Hobby de Houston hacia Atlanta había intentado irrumpir en la cabina de mando, pero no fue así, señaló Delta Air Lines en un comunicado. La aerolínea indicó que el pasajero sí mostró un “comportamiento indisciplinado e ilegal hacia otros clientes” y que la policía lo esperaba cuando el vuelo regresó al aeropuerto.

Un portavoz de la policía de Houston explicó que, cuando se llamó a los agentes, a la central de despacho se le informó que una persona intentó vulnerar la cabina de mando. Los agentes detuvieron al hombre, indicó el portavoz, quien no tenía conocimiento de lesiones reportadas.

Delta informó que el vuelo despegó de nuevo y llegó a Atlanta con unos 90 minutos de retraso, y no dio detalles sobre el comportamiento del pasajero.

La Administración Federal de Aviación dijo que investigará.

El año pasado, el secretario de Transporte, Sean Duffy, lanzó una campaña de civilidad en los viajes aéreos y señaló que la Administración Federal de Aviación había registrado un aumento del 400% en los arrebatos a bordo desde 2019 y 13.800 incidentes de pasajeros indisciplinados desde 2021.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP