Pasajero alterado obliga a desviar vuelo a Atlanta

El vuelo de Frontier Airlines fue desviado al Aeropuerto Hartsfield-Jackson Atlanta donde una persona, que no fue identificada por la policía, fue detenida.

“Cuando fue al baño, el pasajero que estaba en la ventana me miró y me dijo, ‘Tiene un cuchillo y me dijo que iba a hacerle daño a alguien. Tenemos que hacer algo’”, contó Hoffman a la emisora WLWT-News.