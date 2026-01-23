americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Partidos comenzarán temprano en el Abierto de Australia el sábado por calor extremo esperado

MELBOURNE, Australia (AP) — La actividad comenzará una hora antes de lo habitual en el Abierto de Australia el sábado debido a las altas temperaturas que se esperan más tarde en el día en el Melbourne Park.

Carlos Alcaraz bebe durante el partido contra Corentin Moutet en la tercera ronda del Abierto de Australia, el viernes 23 de enero de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)
Carlos Alcaraz bebe durante el partido contra Corentin Moutet en la tercera ronda del Abierto de Australia, el viernes 23 de enero de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) AP

Los partidos de tercera ronda en las principales canchas comenzarán a las 10:30 de la mañana hora local, media hora después de que comience el juego en las canchas exteriores.

“Se espera que la temperatura suba a los 30 grados bajos (Celsius) hacia el mediodía y alcance su pico a última hora de la tarde”, dijo el torneo en un comunicado.

“Todos los que vengan al Abierto de Australia deben prepararse para el calor y aprovechar las áreas de sombra y enfriamiento aumentadas en todo el recinto”, añadió.

Según el servicio meteorológico del gobierno australiano, la temperatura podría alcanzar los 40 grados Celsius (104 F) a última hora de la tarde.

El torneo ha utilizado un protocolo de calor extremo desde 2019, permitiendo descansos adicionales para los jugadores y la suspensión de partidos si una combinación de temperatura del aire, calor radiante, humedad y velocidad del viento alcanza ciertos umbrales.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacados del día

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

TRUMP coloca Portaavion NUCLEAR frente a las costas de Varadero
ULTIMA HORA

TRUMP coloca Portaavion NUCLEAR frente a las costas de Varadero

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Murió en MIAMI el legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez
ULTIMA HORA

Murió en MIAMI el legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter