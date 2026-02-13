americateve

Partido Nacionalista de Bangladesh se atribuye el triunfo en 1ras elecciones tras alzamiento de 2024

DACA, Bangladesh (AP) — El Partido Nacionalista de Bangladesh proclamó su victoria en las primeras elecciones generales celebradas tras el levantamiento de 2024, posicionándose para formar el próximo gobierno y, posiblemente, reconfigurar el panorama político de la nación asiática tras años de intensa rivalidad y comicios disputados.

El líder del Partido Nacionalista de Bangladesh, Tarique Rahman, saluda tras votar en las elecciones generales, en Daca, Bangladesh, el 12 de febrero de 2026. (AP Foto/Mahmud Hossain Opu)
El departamento de prensa del PNB dijo el viernes en X que había obtenido suficientes escaños en el Parlamento para gobernar en solitario. Su principal rival, Jamaat-e-Islami, expresó su preocupación por la demora en la publicación de los resultados oficiales.

La Comisión Electoral no ha anunciado aún el conteo definitivo, pero varios medios locales reportaron que el PNB habría superado el umbral de 151 escaños necesario para la mayoría en el Parlamento de 350 miembros. Cincuenta de los puestos están reservados para mujeres y se distribuyen de forma proporcional entre los partidos ganadores.

La Comisión Electoral dijo el viernes que la participación en la elecciones de la víspera fue del 59,44%. Más de 127 millones de personas tenían derecho a voto, de las cuales casi la mitad mujeres y cinco millones votaban por primera vez.

El PNB está dirigido por su candidato a primer ministro, Tarique Rahman, de 60 años, que regresó a Bangladesh en diciembre tras 17 años de exilio autoimpuesto en Londres. Es hijo de la ex primera ministra Khaleda Zia, quien falleció en diciembre.

Ruhul Kabir Rizvi, secretario general adjunto de la formación, felicitó al pueblo de Bangladesh por la victoria electoral de su formación en un comunicado. Por otra parte, Saleh Shibly, secretario de prensa de Rahman, señaló que el líder pidió a sus simpatizantes que realizaran oraciones especiales junto al servicio semanal del viernes y que no organizaran mítines, concentraciones ni procesiones de celebración.

Los del jueves fueron los primeros comicios generales desde que el gobierno de la ex primera ministra Sheikh Hasina colapsó en 2024 tras semanas de protestas multitudinarias, calificadas por muchos como un levantamiento de la Generación Z. Hasina huyó del país y su partido está vetado en estas elecciones. Vive exiliada en India.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

