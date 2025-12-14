americateve

Partido entre Levante y Villarreal de la liga española pospuesto por mal tiempo

MADRID (AP) — El partido de la liga española entre Levante y Villarreal, originalmente programado para el domingo, fue pospuesto debido a las fuertes lluvias en la región de Valencia.

La liga informó que tomó la decisión tras las recomendaciones de seguridad realizadas por las autoridades locales en medio de una alerta meteorológica emitida para la región.

La liga indicó que pronto establecerán una nueva fecha para el partido.

El encuentro estaba programado para llevarse a cabo a las 1830 hora local (1730 GMT).

Villarreal se encuentra en tercer lugar y ha ganado seis partidos consecutivos en la liga. Levante es último y ha perdido cinco partidos seguidos en la liga.

___

FUENTE: AP

