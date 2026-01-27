Partidarios de derecho a portar armas objetan retórica del gobierno sobre Pretti

Teresa Hurst ondea una bandera estadounidense de cabeza sobre un carro, durante una protesta contra las redadas migratorias en Minneapolis, el 23 de enero del 2026. (AP foto/Angelina Katsanis) AP

La muerte no produjo cambios claros en la política o las políticas de armas en Estados Unidos, incluso mientras el presidente Donald Trump cambia las personas a cargo de su ofensiva conta la inmigración. Pero voces importantes en la coalición de Trump han pedido una investigación exhaustiva sobre la muerte de Pretti, al tiempo que critican las inconsistencias en las posturas de algunos republicanos sobre la Segunda Enmienda, que consagra el derecho a portar armas.

Si la dinámica persiste, podría causar problemas a los republicanos en un año de elecciones de mitad de período con votantes que ya están volviéndose escépticos sobre su enfoque general de la inmigración. La preocupación es lo suficientemente aguda como para que la principal portavoz de Trump buscara el lunes reafirmar su imagen como un firme defensor del derecho a portar armas.

"El presidente apoya el derecho a portar armas consagrado en la Segunda Enmienda para los ciudadanos respetuosos de la ley, absolutamente", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Pero añadió que "cuando estás portando armas y te enfrentas a la policía, estás aumentando... el riesgo de que se use la fuerza contra ti".

Eso aún marcó un retroceso respecto a los mensajes anteriores de la administración sobre la muerte de Pretti. Ocurrió el mismo día en que Trump envió al zar de la frontera, Tom Homan, a Minnesota, aparentemente elevándolo por encima de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, quienes habían estado a cargo en Minneapolis.

Dentro de las horas posteriores a la muerte de Pretti el sábado, Bovino sugirió que Pretti "quería... masacrar a la policía", y Noem dijo que Pretti estaba "blandiendo" un arma y actuó "violentamente" hacia los policías.

"No conozco a ningún manifestante pacífico que se presente con un arma y municiones en lugar de un cartel", indicó Noem.

El subjefe de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller, arquitecto del esfuerzo de deportación masiva de Trump, fue más allá en X, declarando que Pretti era "un asesino".

Videos de transeúntes desmienten todas esas afirmaciones, mostrando en cambio a Pretti sosteniendo un teléfono celular y ayudando a una mujer que había sido rociada con gas pimienta por un elemento federal. En segundos, Pretti también fue rociado y llevado al suelo por varios efectivos. Ningún video divulgado hasta ahora lo ha mostrado desenvainando su arma para la cual tenía un permiso de portar. En el video se ve a un policía quitándole el arma y alejándose con ella justo antes de que comenzaran los disparos.

A medida que múltiples videos se volvieron virales en línea y en televisión, el vicepresidente JD Vance volvió a publicar la evaluación de Miller, mientras que Trump compartió una supuesta foto de "el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores adicionales llenos!)".

Reacciones de los defensores del derecho a portar armas

La Asociación Nacional del Rifle, que ha respaldado a Trump tres veces, emitió un comunicado que comenzó culpando a los demócratas de Minnesota a quienes acusó de avivar las protestas. Pero el grupo arremetió después de que un fiscal federal en California dijera en X que, "Si te acercas a la policía con un arma, hay una alta probabilidad de que estén legalmente justificados para dispararte".

Ese análisis, dijo la NRA, es "peligroso y erróneo".

El director del FBI, Kash Patel, agravó la controversia el domingo en "Sunday Morning Futures With Maria Bartiromo" de Fox News. Nadie, dijo Patel, puede "llevar un arma de fuego, cargada, con múltiples cargadores a cualquier tipo de protesta que desees. Es así de simple".

Erich Pratt, vicepresidente de Gun Owners of America, estaba incrédulo.

"He asistido a manifestaciones de protesta armado, y nadie resultó herido", apuntó en CNN.

Funcionarios conservadores de todo el país hicieron la misma conexión entre la Primera y la Segunda Enmienda.

"Presentarse en una protesta es muy estadounidense. Presentarse con un arma es muy estadounidense", señaló en X el representante estatal Jeremy Faison, quien lidera el caucus republicano en Tennessee.

El vicepresidente del primer mandato de Trump, Mike Pence, pidió "una investigación completa y transparente de este tiroteo involucrando a un policía".

Una respuesta diferente del pasado

Liberales, conservadores y expertos no partidistas señalaron cómo la respuesta actual de la administración difiere de las posiciones pasadas de los derechistas: Muchos partidarios de Trump tenían armas durante el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Trump los indultó a todos.

Los republicanos se quejaron en 2020 cuando Mark y Patricia McCloskey tuvieron que pagar multas después de apuntar con armas a manifestantes que marcharon por su vecindario en San Luis tras el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis. Y luego está Kyle Rittenhouse, un contramanifestante absuelto después de matar a tiros a dos hombres y herir a otro en Kenosha, Wisconsin, durante las protestas posteriores a Floyd.

"Recuerdas a Kyle Rittenhouse y cómo fue convertido en un héroe por la derecha", dijo Trey Gowdy, un excongresista republicano y abogado de Trump durante uno de sus juicios políticos del primer mandato. "El arma de Alex Pretti estaba siendo llevada legalmente... Nunca la blandió".

Adam Winkler, profesor de derecho de UCLA que ha estudiado la historia del debate sobre las armas, señaló que la controversia actual "muestra cuán tribales nos hemos vuelto". Los republicanos pasaron años hablando de la Segunda Enmienda como un medio para luchar contra la tiranía del gobierno, dijo.

"Pero tan pronto alguien percibido como de izquierda hace lo mismo, abandonan esa postura", observó Winkler.

Mientras tanto, los demócratas que han criticado el porte abierto de armas durante años no lo están haciendo cuando se trata de Pretti, agregó Winkler.

Efectos inciertos en un año electoral

La reacción contra la administración por parte de los partidarios de Trump se produce mientras los republicanos intentan proteger su escasa mayoría en la Cámara de Representantes y enfrentan varias carreras competitivas en el Senado.

Quizás teniendo eso en cuenta, los voceros republicanos y del gobierno fueron reticentes el lunes a hablar sobre el tema en absoluto.

El director de la campaña republicana de la Cámara, el representante Richard Hudson de Carolina del Norte, está patrocinando la legislación sobre armas más significativa de ese partido de este término legislativo, una propuesta para que los permisos de porte oculto estatales sean recíprocos en todos los estados.

El proyecto fue aprobado por el Comité Judicial de la Cámara el otoño pasado. Preguntado el lunes si la muerte de Pretti y las protestas en Minneapolis podrían afectar el debate, un asistente del presidente Mike Johnson no ofreció ninguna actualización sobre las perspectivas del proyecto.

Los defensores del derecho a portar armas han logrado muchas victorias legislativas en las legislaturas estatales controladas por republicanos en las últimas décadas, desde la eliminación de las zonas libres de armas alrededor de escuelas e iglesias hasta la expansión de los derechos de posesión de armas en escuelas, en campus universitarios y en otros espacios públicos.

William Sack, director legal de la Fundación de la Segunda Enmienda, dijo que estaba sorprendido y decepcionado por las declaraciones iniciales de la administración sobre Pretti. Tales palabras "probablemente le costarán caro con una base de la que dependen".

___________________________________

La corresponsal Kimberlee Kruesi en Providence, Rhode Island, contribuyó con esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP