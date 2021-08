Parte crucero de Long Beach hacia noroeste de México

La pandemia afectó al negocio de los cruceros después que pasajeros y miembros de las tripulaciones dieran positivo en COVID-19 y algunos barcos fueran rechazados en puertos. El sector ha batallado con los requisitos sanitarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) para reanudar la navegación en aguas estadounidenses.

La compañía señaló que sus protocolos operativos superan las recomendaciones de los CDC, que incluyen que todos los empleados estén vacunados y se exija a todos los pasajeros mostrar un examen en que dieron negativo al COVID-19.

Los pasajeros deben estar inoculados pero la compañía permitirá “un pequeño número de exenciones” para quienes no puedan hacerlo, como niños menores de 12 años que aún no pueden acceder a la vacuna. Las personas no vacunadas tendrán que observar precauciones adicionales, según los protocolos de Carnival para huéspedes frente al COVID-19.

La semana pasada, 27 personas dieron positivo al COVID-19 en un crucero de Carnival antes de llegar a la Ciudad de Belice, en Belice. El barco regresó el viernes a Galveston, Texas, tras una escala en México.

En el Carnival Vista, con más de 1.400 miembros de la tripulación y cerca de 3.000 pasajeros, 26 miembros de la tripulación y un pasajero dieron positivo, detalló la Junta de Turismo de Belice en un comunicado.

Los 27 contagiados estaban vacunados, tuvieron síntomas leves o ninguno y se les puso en aislamiento, según el texto. La Junta de Turismo señaló que 99,98% de la tripulación estaba inoculada así como 96,5% de los pasajeros.