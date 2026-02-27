americateve

Parma y Cagliari empatan 1-1, con tanto postrero de Oristanio tras golazo de Folorunsho

PARMA, Italia (AP) — Gaetano Oristanio entró al inicio del segundo tiempo y marcó el tanto agónico que dio al local Parma el empate 1-1 frente a Cagliari en la Serie A.

Gaetano Pio Oristanio, del Parma, festeja su gol ante Cagliari en un partido celebrado el viernes 27 de febrero de 2026 (Gianni Santandrea/LaPresse via AP)
El gol de Oristanio, a siete minutos del final, le dio a Parma un punto, pero su mala racha en casa continuó. Ha ganado sólo dos de sus últimos 12 partidos como local y no ha encadenado dos victorias seguidas en el Stadio Ennio Tardini desde enero de 2020.

Aun así, ha sumado 10 puntos de los últimos 12 y subió al 11mo puesto, a un punto de Lazio y con una unidad de ventaja sobre Udinese.

Michael Folorunsho adelantó a Cagliari a los 18 minutos del segundo tiempo con un impresionante disparo de 30 metros.

El mediocampista, cedido por Napoli a préstamo, se perdió los últimos 10 partidos por lesión y entró poco después de la hora de juego. Dos minutos más tarde, vio al arquero de Parma, Edoardo Corvi, adelantado. Su tiro con efecto, desde cerca de la línea de banda derecha, pasó por encima de la cabeza de Corvi y se metió en el ángulo más lejano.

Fue el primer tanto de Cagliari desde enero, pero la escuadra marcha sin victorias en cuatro partidos. Se ubica en el 13er lugar, seis puntos por encima de la zona de descenso.

¿Quiénes eran los cuatro abatidos en lancha de Florida interceptada por Guardafronteras cubanos?

EEUU niega visa a Pedro Luis Lazo y otros técnicos del béisbol estatal cubano para el Clásico Mundial

Cubana muere en brutal ataque de su expareja en plena calle en Santa Clara, Villa Clara

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

