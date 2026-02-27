Parma y Cagliari empatan 1-1, con tanto postrero de Oristanio tras golazo de Folorunsho

Compartir en:









Gaetano Pio Oristanio, del Parma, festeja su gol ante Cagliari en un partido celebrado el viernes 27 de febrero de 2026 (Gianni Santandrea/LaPresse via AP) AP

El gol de Oristanio, a siete minutos del final, le dio a Parma un punto, pero su mala racha en casa continuó. Ha ganado sólo dos de sus últimos 12 partidos como local y no ha encadenado dos victorias seguidas en el Stadio Ennio Tardini desde enero de 2020.

Aun así, ha sumado 10 puntos de los últimos 12 y subió al 11mo puesto, a un punto de Lazio y con una unidad de ventaja sobre Udinese.

Michael Folorunsho adelantó a Cagliari a los 18 minutos del segundo tiempo con un impresionante disparo de 30 metros.

El mediocampista, cedido por Napoli a préstamo, se perdió los últimos 10 partidos por lesión y entró poco después de la hora de juego. Dos minutos más tarde, vio al arquero de Parma, Edoardo Corvi, adelantado. Su tiro con efecto, desde cerca de la línea de banda derecha, pasó por encima de la cabeza de Corvi y se metió en el ángulo más lejano.

Fue el primer tanto de Cagliari desde enero, pero la escuadra marcha sin victorias en cuatro partidos. Se ubica en el 13er lugar, seis puntos por encima de la zona de descenso.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP