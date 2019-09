LONDRES (AP) — Cuando faltan tan solo 17 días, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea quedó sumida en el caos y en entredicho debido al doble golpe demoledor que el Parlamento asestó el martes al acuerdo de divorcio para el Brexit de la primera ministra Theresa May y a su autoridad como gobernante.

Parlamento rechaza una vez más plan de May para el Brexit

Los legisladores rechazaron el acuerdo por 391-242 después de que ignoraran las súplicas de May de que apoyaran el convenio y pusieran fin al caos político y la incertidumbre económica provocadas por el Brexit. Fue un menor margen, aunque no por mucho, en comparación con la histórica derrota de enero pasado por 230 votos, antes de que May lograra cambios del bloque.