Parlamento de Kirguistán se reúne por primera vez desde que presidente consolidó poder

El recién elegido parlamento de Kirguistán se reunió el miércoles por primera vez desde las elecciones anticipadas del mes pasado, que consolidaron el control del presidente Sadyr Zhaparov, quien ha buscado suprimir la disidencia en lo que alguna vez fue el país más democrático de Asia Central.

Los resultados anunciados la semana pasada mostraron que ningún candidato de la oposición ganó un escaño en la votación del 30 de noviembre, en la que cientos de candidatos compitieron por los 90 escaños en el parlamento unicameral, el Jogorku Kenesh.

Un total de 87 legisladores fueron elegidos en un nuevo sistema electoral en el que 30 distritos eligen a tres legisladores individuales cada uno, en lugar de votar por listas de partidos. En un distrito, los resultados fueron anulados debido a violaciones, y se celebrará una nueva elección para los tres escaños restantes.

La elección se llevó a cabo un año antes de lo previsto. Las autoridades habían afirmado que, de lo contrario, la elección coincidiría demasiado cerca de la presidencial de 2027. La participación de votantes fue baja, con un 36,9%, según la Comisión Electoral Central de Kirguistán.

Observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa dijeron que la votación se llevó a cabo de manera eficiente, pero “aunque las libertades fundamentales están protegidas por la constitución, están cada vez más limitadas en la práctica”.

En la semana previa a las elecciones, las autoridades kirguisas lanzaron arrestos, registros e interrogatorios contra figuras de la oposición y periodistas, lo que los críticos describieron como políticamente motivado.

Muchos de los afectados han sido acusados de llamar a “disturbios masivos”. El Ministerio del Interior de Kirguistán ha informado del arresto de al menos 10 figuras de la oposición.

Algunos de los afectados son aliados del expresidente Almazbek Atambayev, quien gobernó Kirguistán de 2011 a 2017 y ahora vive en España. El hijo de Atambayev fue detenido y su esposa fue citada para ser interrogada.

Al dirigirse al parlamento recién elegido el miércoles, Zhaparov criticó a la oposición y al gobierno anterior y elogió el nuevo sistema electoral.

“La raíz de todos los problemas que obstaculizan el desarrollo del país siempre han sido las elecciones parlamentarias opacas, la corrupción y la práctica de llegar al poder a través de conexiones”, afirmó el presidente. “Lo más importante es que podemos decir que la corrupción política ha sido erradicada bajo el nuevo sistema”.

Los analistas políticos han calificado la elección de “aburrida y predecible”.

Emil Juraev, un analista independiente en Biskek, dijo a The Associated Press que el nuevo parlamento está compuesto por legisladores que “apoyan o no critican las políticas del presidente”.

Juraev consideró la elección parlamentaria como un ensayo general para la votación presidencial. “Naturalmente, la presencia de un parlamento estable es importante para poder llevar a cabo las elecciones presidenciales con bastante confianza”, expresó.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

