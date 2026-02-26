Parlamento israelí avanza para prohibir rezos mixtos en el Muro de los Lamentos de Jerusalén

ARCHIVO - Un judío ultraortodoxo reza antes del nuevo año judío en el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado para los fieles en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 16 de septiembre de 2020. (AP Foto/Sebastian Scheiner, archivo) AP

Si sale adelante, el proyecto de ley amenaza con tensar aún más las relaciones entre Israel y el movimiento reformista, la corriente más grande del judaísmo en Estados Unidos.

El Muro de los Lamentos es el lugar más sagrado donde los judíos pueden rezar. Aunque su reluciente plaza principal está bajo la supervisión del Rabinato y la oración allí está segregada, el sitio cuenta también con una sección igualitaria, muy apartada hacia un costado, donde hombres y mujeres pueden rezar juntos.

Según la propuesta, cualquier oración en el muro que contravenga las especificaciones del Gran Rabinato sería considerada “profanación” y castigada con hasta siete años de prisión. Eso podría significar el fin de la sección igualitaria.

“Se está criminalizando la forma en que reza la gran mayoría de los judíos en el corazón del lugar más sagrado de la capital del Estado judío”, dijo Orly Erez-Likhovski, directora ejecutiva del Centro de Acción Religiosa de Israel, la entidad de justicia social del movimiento reformista en Israel:

El movimiento reformista es la denominación más grande del judaísmo organizado en Estados Unidos. Pero en Israel tiene una presencia reducida y el Rabinato Ortodoxo ejerce un monopolio casi total sobre cuestiones religiosas como bodas y entierros.

“Dondequiera que los ultraortodoxos tienen la ventaja o el control, intentan imponer la segregación por género. Están tratando de hacer desaparecer a las mujeres”, agregó Erez-Likhovski.

Su organización representa además al movimiento conservador, que es más pequeño, y a las “Mujeres del Muro”, un grupo que hace campaña por la igualdad de género en el lugar, en una batalla ante la Corte Suprema de Israel para presionar al gobierno a preservar y reparar la sección igualitaria.

Esa zona está en gran medida fuera de la vista y solo se puede acceder a ella a través de una pequeña puerta.

Una vez dentro, un enrejado impide a los visitantes tocar las antiguas piedras. La estructura se colocó en 2018, cuando una enorme piedra se desprendió del muro y cayó sobre la plataforma de oración, lo que llevó a su cierre inmediato, pero nunca se ha retirado.

Supone un contraste radical con la icónica explanada, repleta de placas de donantes, donde bulliciosos devotos se separan para rezar junto a las antiguas piedras del Muro.

El proyecto de ley, impulsado por el legislador de ultraderecha Avi Maoz, fue aprobado en una lectura preliminar el miércoles por la noche por 56 votos a favor y 47 en contra.

Según el Instituto de Democracia de Israel, un centro de estudios de Jerusalén, el texto se llevó a votación preliminar el miércoles para mitigar un fallo del 19 de febrero de la Corte Suprema que ordena el inicio de las reparaciones de la sección igualitaria.

El gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, acordó realizar las reparaciones hace una década como parte de un compromiso para promover la pluralidad.

Se desconoce cuándo se presentará el proyecto de ley para su votación definitiva.

