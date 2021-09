El Parlamento Europeo aprueba una contundente resolución de condena al régimen cubano

"Yo quiero preguntar al Alto Representante y quiero una respuesta concreta. ¿Qué tiene que pasar para que reconozca que Cuba no está cumpliendo con el acuerdo? ¿Qué considera una infracción de los elementos del acuerdo? ¿Qué tiene que pasar para que haya que sancionar a los violadores de los derechos humanos?", cuestionó.

"La lista de los abusos del régimen crece cada día y con ella el grado de la desconfianza en el acuerdo entre la UE y Cuba", algo en lo que coincidieron otros eurodiputados como Leopoldo López Gil, Soraya Rodríguez, José Ramón Bauzá, entre otros ponentes.

"Para el Parlamento Europeo está clarísimo hace ya mucho tiempo. Cuba viola los derechos humanos y tiene que haber consecuencias. Es hora de suspender el acuerdo, es hora de sancionar a los violadores de los derechos humanos y aplicar la Ley Magnitsky de la UE", concluyó.

Leopoldo López Gil, portavoz de Derechos Humanos del Grupo Popular Europeo (PPE), lamentó que después de cinco años de un acuerdo que compromete a La Habana con la UE a avanzar en pro de la libertad y de la democracia, "no se han movido ni un ápice".

"Los eurodiputados que apoyamos a los demócratas cubanos no podemos seguir esta burla", añadió.

Para terminar, López Gil envió "un mensaje de apoyo a todas las víctimas de ese régimen, dentro y fuera de la Isla", y recordó que, "como pilares de la Unión Europea se sostienen los principios de respeto a los derechos humanos sin contemplación de nacionalidades".

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, declaró: "Pedimos a las autoridades respetar los derechos humanos y las libertades universales, liberar a los presos detenidos de manera arbitraria e implicarse en un diálogo inclusivo sobre las reivindicaciones de sus ciudadanos".

"Con el voto de la Eurocámara a favor de la Resolución sobre Cuba, este histórico septiembre de 2021, condenando en los términos más enérgicos la violencia 'extrema' gubernamental en contra de los manifestantes del 11J, el Gobierno de Cuba firma su declive moral e ideológico definitivo, y el final de un período de 63 años de engaño a la izquierda mundial", declaró la organización Prisoners Defenders (PD).

"Siempre hemos sostenido en PD que Cuba no es de izquierdas, y la izquierda europea ya no solo lo sabe; ahora lo incorpora a su emocional colectivo. El régimen de Cuba no puede decir, nunca más, que condenar sus violaciones sistemáticas de derechos humanos es algo del 'Imperio', de la 'derecha', o de 'Miami'", añadió.

"Europa en pleno se ha levantado a decirlo, aunque haya quienes lo digan más claro y más valientemente, y defiendan los derechos humanos por encima de toda consideración, votando a favor de la resolución completa y todos sus términos, en la que se pide llamar la atención al Gobierno de Cuba de forma diplomática y formal para proteger a los indefensos ciudadanos de Cuba, porque un gobierno que comete crímenes de lesa humanidad de forma sistemática requiere de mensajes claros y contundentes desde la institucionalidad", concluyó PD.