Parlamento de Eslovaquia aprueba plan para desmantelar oficina de protección a denunciantes

BRATISLAVA, Eslovaquia (AP) — El parlamento de Eslovaquia aprobó el martes un plan gubernamental para desmantelar una oficina independiente que protege a quienes denuncian corrupción y otras actividades delictivas.

El primer ministro eslovaco Robert Fico (cent) en la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana en Luanda, Angola, el 24 de noviembre del 2025. (AP foto/Thibault Camus)
Un total de 78 legisladores que representan al gobierno de coalición liderado por el primer ministro populista Robert Fico votaron a favor de la medida en el parlamento de 150 escaños, a pesar de las voces críticas tanto en el país como en el extranjero.

Entre los críticos se encontraban la oposición, el fiscal general de Eslovaquia, la Unión Europea y organizaciones no gubernamentales internacionales y locales que se ocupan de la corrupción.

El presidente Peter Pellegrini, generalmente un aliado de Fico, expresó sus reservas. Pellegrini tiene que firmar la legislación para que se convierta en ley, pero el gobierno tiene una mayoría para anular su posible veto.

"El nivel de protección, así como la confianza de las personas en el sistema de protección de denunciantes, que hemos trabajado arduamente para construir en la oficina durante los últimos años, se verá significativamente debilitado por esta ley", declaró la Oficina de Protección de Denunciantes en un comunicado.

La agencia fue creada en 2021 bajo las normas de la UE.

El gobierno quiere crear una nueva institución que se ocupe de la protección de los denunciantes y también de las víctimas de delitos. Afirmó que las reglas anteriores fueron abusadas por razones políticas.

Las nuevas reglas permitirían cancelar la protección otorgada bajo la legislación anterior y permitir revisiones repetidas de la protección a solicitud de los empleadores.

La coalición gobernante impulsó los cambios utilizando un procedimiento parlamentario de vía rápida, lo que significa que el proyecto no fue revisado por expertos y otros que usualmente participan en el proceso. La coalición también limitó el tiempo para el debate parlamentario a unas pocas horas.

"Es un ataque contra el Estado de Derecho", denunció Michal Šimečka, líder del principal partido de oposición Progresista Eslovaquia, que planea impugnar los cambios en el Tribunal Constitucional.

Fico ha sido durante mucho tiempo una figura divisiva. Sus críticos afirman que bajo su gobierno, Eslovaquia sigue la dirección de Hungría bajo el primer ministro Viktor Orbán.

Miles de personas se han manifestado repetidamente en la capital y en toda Eslovaquia para protestar contra la postura pro-Rusia de Fico y otras políticas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

