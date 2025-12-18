americateve

Parlamento cubano sesiona de manera virtual debido a la crisis

LA HABANA (AP) — La Asamblea Nacional de Poder Popular, el Parlamento unicameral cubano, comenzó este jueves su sesión plenaria de manera híbrida —en parte presencial y en parte virtual—, debido a la tensa situación económica que vive la isla y a fin de recortar el gasto.

La sesión, la última del año, fue encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel y mediante pantallas se conectó a los participantes de las provincias con el plenario en la capital.

Los parlamentarios en Cuba no son profesionales o de tiempo completo, por lo que entre sesión y sesión –que se realizan dos veces al año— permanecen en sus provincias y sus puestos de trabajo, lo que obliga cada vez a los cientos que no viven en La Habana a trasladarse por varios días. El Parlamento tiene 470 miembros.

En la apertura el presidente del Parlamento, Esteban Lazo, ratificó que la modalidad híbrida obedecía a la crisis económica y en base a la experiencia ganada con la pandemia de coronavirus para los encuentros remotos.

El líder de la revolución y expresidente Raúl Castro también se hizo presente de manera virtual. Las sesiones fueron transmitidas por la televisión cubana y según el cronograma solo durarán un día.

La agenda contempla la revisión de la situación económica del país, marcada por un nuevo año de decrecimiento. La semana pasada Díaz-Canel reconoció que al cierre de tercer trimestre del año el Producto Interno Bruto había caído un 4%, con lo que la pérdida de este indicador en los últimos seis años fue de 15%.

En estos meses al desabastecimiento de alimentos y medicinas o la falta de combustible se sumó una fuerte crisis energética que mantuvo a más de medio país apagado por horas en los momentos de consumo pico y hasta se produjo la caída parcial del sistema energético nacional.

Entre los motivos de la apagones están la deteriorada infraestructura de termoeléctricas con más de 30 años de operación y sin presupuesto para su arreglo, así como la falta de combustible que Cuba debe comprar en el mercado internacional, gran parte del cual le está vedado por las sanciones de Estados Unidos.

Durante la sesión parlamentaria el primer ministro Manuel Marrero dijo que el país había invertido este año 1.150 millones de dólares para “recuperar” el sistema energético nacional. El plan contempló la instalación de 41 parques solares fotovoltaicos con los cuales se espera ir cambiando paulatinamente la matriz energética de la isla.

FUENTE: AP

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

