Parlamentario británico suspendido por estar en reality show

Hancock ya no está en el gobierno, pero es miembro del Parlamento. Firmó contrato para competir en el show “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here” (Soy una celebridad... sáquenme de aquí). El programa envía a un grupo de personas famosas a la selva tropical en Australia, los somete a pruebas que tienen que ver con arañas y serpientes y le permite al público votar para sacarlos de la competencia uno a uno.