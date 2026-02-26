americateve

Park Chan-wook presidirá el jurado de Cannes, 1er coreano en el cargo

Park Chan-wook, el cineasta surcoreano de “Oldeuboi" ("Oldboy: Cinco días para vengarse") y “Eojjeolsuga eobsda” ("La única opción"), presidirá el jurado en el 79º Festival de Cine de Cannes, anunciaron el jueves los organizadores.

ARCHIVO - El director Park Chan-wook posa para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película Decision to Leave en el 75º festival internacional de cine, Cannes, sur de Francia, el martes 24 de mayo de 2022. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP, archivo)
Chan-wook es el primer surcoreano en presidir el jurado que otorgará la prestigiosa Palma de Oro. Ha sido un habitual en Cannes desde que “Oldeuboi" ganó el Gran Premio, o segundo galardón, en 2004. Obtuvo el Premio del Jurado en 2009 por “ Bakjwi” ("Sed de sangre") y el de mejor director en 2022 por "Heojil kyolshim" ("La decisión de partir")

“La inventiva de Park Chan-wook, su maestría visual y su inclinación por captar los múltiples impulsos de mujeres y hombres con destinos extraños han brindado al cine contemporáneo algunos momentos verdaderamente memorables", señalaron la presidenta del festival, Iris Knobloch, y el director, Thierry Frémaux, en un comunicado conjunto. "Estamos encantados de celebrar su inmenso talento y, de manera más amplia, el cine de un país profundamente comprometido con el cuestionamiento de nuestro tiempo”.

Chan-wook sucede a Juliette Binoche como presidente del jurado en Cannes, donde “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”), de Jafar Panahi, ganó la Palma de Oro en 2025. Un compatriota de Chan-wook, Bong Joon Ho, ganó la Palma en 2019 por “Gisaengchung” ("Parásitos").

La película más reciente de Chan-wook, “Eojjeolsuga eobsda”, una sátira oscura sobre un padre de familia desempleado que decide eliminar a su competencia por un nuevo empleo, fue la selección de Corea para los Oscar, pero no logró ser nominada. The Associated Press la nombró una de las mejores películas de 2025.

El Festival de Cine de Cannes se celebra del 12 al 23 de mayo.

FUENTE: AP

