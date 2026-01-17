americateve

París prohíbe reuniones en Campos Elíseos por final de la Copa Africana de Naciones

PARÍS (AP) — La prefectura de policía de París ha emitido una orden que prohíbe las concentraciones de aficionados en la zona de los Campos Elíseos para la final de la Copa Africana de Naciones que disputarán este domingo Marruecos y Senegal.

Un hombre toca un tambor durante las celebraciones tras la semifinal de la Copa Africana entre Marruecos y Nigeria en Rabat, el jueves 15 de enero de 2026 (AP Foto/Themba Hadebe) AP

También se prohibieron los fuegos artificiales.

La prefectura afirmó que tomó estas medidas por razones de seguridad, citando disturbios al orden público durante ediciones anteriores de la Copa Africana.

París cuenta con comunidades significativas de ascendencia marroquí y senegalesa.

Ambos equipos buscan su segundo título en la final en Rabat.

FUENTE: AP

