París prohíbe reuniones en Campos Elíseos por final de la Copa Africana de Naciones

PARÍS (AP) — La prefectura de policía de París ha emitido una orden que prohíbe las concentraciones de aficionados en la zona de los Campos Elíseos para la final de la Copa Africana de Naciones que disputarán este domingo Marruecos y Senegal.