Paraguay y EEUU valoran "histórico" acuerdo de seguridad en medio de tensiones regionales

SANTIAGO (AP) — El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, valoró el miércoles el acuerdo suscrito entre su país y Estados Unidos para fortalecer la cooperación en seguridad y afirmó que el pacto es una muestra de la alianza entre ambos países, en momentos en que el gigante norteamericano apuesta por reforzar su presencia militar en América Latina.

“Este instrumento va a regular de manera clara y precisa las condiciones jurídicas aplicables al personal militar y civil estadounidense que participe en territorio paraguayo en actividades de cooperación”, explicó el canciller en una rueda de prensa.

El acuerdo de cooperación militar y seguridad (SOFA, por sus siglas en inglés) fue firmado el lunes por Ramírez Lezcano y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una visita del ministro paraguayo a Washington, cuyo contenido integral se dio a conocer en Asunción.

El canciller destacó que la principal finalidad de la alianza es hacer frente de forma conjunta a la expansión del crimen transnacional organizado y afianzar “la lucha contra el terrorismo”. Aclaró además que “no existe la posibilidad de instalación de bases militares de Estados Unidos” en el país sudamericano.

El pacto, que deberá ahora ser analizado y ratificado por el Congreso paraguayo, cuenta con 14 puntos claves.

Entre otros, Paraguay otorga al personal de Estados Unidos privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a las del personal de misiones diplomáticas y autoriza al país norteamericano a ejercer jurisdicción penal sobre su personal cuando esté en territorio paraguayo.

Igualmente autoriza a aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos “entrar al territorio del Paraguay, salir de él y desplazarse libremente por el mismo con la debida notificación a las autoridades (paraguayas) pertinentes”.

Las partes, además, “obviarán cualquier reclamo” entre sí por “daño, pérdida o destrucción de bienes de la otra parte o por lesión o muerte de miembros del personal de las fuerzas armadas de cualquiera de los gobiernos” y cada país será responsable de “resolver reclamaciones de terceros por lesiones, muerte, pérdida o daños causados” en el desarrollo de sus funciones, dice el documento.

“Este acuerdo marca un antes y un después en el fortalecimiento de nuestras relaciones de cooperación con los Estados Unidos de América”, destacó en la rueda de prensa el ministro de Defensa de Paraguay, Oscar González, sobre el último de una serie de tratados de cooperación entre los dos países en materia de defensa y seguridad.

El acuerdo se produce en momentos en que Estados Unidos busca incrementar su influencia en América Latina a través de la recién publicada nueva estrategia de seguridad nacional de Donald Trump que establece un “reajuste” de la presencia militar estadounidense en Occidente para contrarrestar la inmigración, el narcotráfico y reposicionar al país en medio de su guerra comercial con China.

El gobierno estadounidense calificó el acuerdo de "histórico" y destacó que la alianza “establece un marco claro para la presencia y las actividades del personal militar estadounidense y civil del Departamento de Guerra en Paraguay, facilitando la capacitación bilateral y multinacional”.

“El secretario Rubio enfatizó que el SOFA refleja el compromiso de Estados Unidos de coordinar estrechamente con Paraguay en materia de seguridad regional y la creciente importancia de Paraguay como líder regional y defensor de la seguridad en nuestro hemisferio”, dijo el lunes el portavoz Tommy Pigott tras la reunión en Washington.

El miércoles el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, reforzó el mensaje de Rubio y afirmó que “Paraguay para Estados Unidos es uno de los aliados más importantes que tenemos en el mundo, no solamente en la región de América Latina”.

FUENTE: AP

