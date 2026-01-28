americateve

Paraguay extradita a Perú al supuesto líder del crimen organizado en Lima

ASUNCIÓN (AP) — Paraguay extraditó el miércoles a Perú al presunto líder de una banda criminal identificado como Erick Moreno, alias “El Monstruo”, uno de los más buscados en el país andino donde está acusado de robo, extorsión, secuestro y organización criminal.

Las autoridades paraguayas entregaron a Moreno a sus pares peruanas en la Primera Brigada de la Fuerza Aérea Paraguaya en la ciudad de Luque, desde donde despegó en la mañana una aeronave de la Policía Nacional de Perú.

De acuerdo con el jefe del departamento de Interpol en Paraguay, Julio Maldonado, el proceso se dio “con normalidad” desde el traslado de Moreno de la cárcel en que se encontraba recluido, en la localidad de Emboscada, hasta su entrega a una comitiva de 23 funcionarios peruanos que lo esperaban en la base aérea.

La policía paraguaya arrestó a Moreno a fines de septiembre en un operativo conjunto entre los dos países en la ciudad paraguaya de San Lorenzo, 16 kilómetros al sur de Asunción.

En Perú está acusado de diversos delitos y, en 2023, fue condenado en ausencia por un tribunal de Lima a 32 años de prisión por secuestro, homicidio y sicariato.

Las autoridades peruanas habían ofrecido más de 142.000 dólares por la captura de Moreno, quien también era buscado y requerido por otros países como Brasil.

Las extorsiones y los asesinatos se han incrementado en Perú en los últimos años. De acuerdo con datos de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, el 80% de las empresas de transporte público en Lima pagan a extorsionadores para poder trabajar y evitar ser objeto de crímenes.

Según datos oficiales, las denuncias por extorsión entre enero y agosto sumaron 18.385, un incremento de 29,3% respecto del mismo periodo de 2024. Entre enero y agosto hubo 1.511 asesinatos, 13% más que en el mismo lapso del año anterior.

FUENTE: AP

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: Estados Unidos está preparado para usar la fuerza

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Hialeah: Exconcejal Angélica Pacheco se declara culpable de fraude por préstamo federal de la pandemia

EEUU revocó licencias a Katapulk y Maravana por exceder exportaciones de vehículos a Cuba

Trump afirma que Cuba va a colapsar muy pronto

