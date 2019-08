Para Popovich, armar un equipo rápido es el desafío

Popovich tiene hasta el 17 de agosto para definir el plantel de Estados Unidos para la próxima Copa Mundial. El campamento de entrenamiento, que empezó el lunes, dura menos de dos semanas. Eso también quiere decir que hay una urgencia real en este campamento, en Las Vegas, ya que Popovich y su comando técnico no tienen mucho tiempo para decidir quiénes llenarán los 12 lugares en el plantel que se dirigirá a China en busca de un tercer título Mundial consecutivo.

“Estamos buscando muchachos que son competitivos, que puedan manejar la disciplina que se va a necesitar para conseguir esto, desplegar juego de equipo y básicamente entenderse con los demás y tener la empatía de manera que se sientan responsables del uno por el otro y dependan de entre sí”, dijo Popovich. “Eso significa obviamente que no necesitas la mayor cantidad de talento en el mundo. Demasiado poco talento no es algo bueno, pero no tenemos ese problema”.

Los nombres más importantes de Estados Unidos — LeBron James, Kawhi Leonard, Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden y compañía — no van a jugar el Mundial. Hay cuatro jugadores con cartel “All-NBA” de la última temporadas que se espera acudan a China y todos estarán en equipos rivales. Nikola Jokic liderará a Serbia; Giannis Antetokounmpo, el Jugador Más Valioso de la NBA, jugará por Grecia, y Rudy Gobert lo hará para Francia.

El único “All-NBA”estadounidense es Kemba Walker, quien sabe que ensamblar un equipo durante los próximos días es vital.

“En la cancha es muy fácil. Creo que conseguiremos eso”, dijo Walker. “Fuera de la cancha es donde necesitamos averiguar, donde necesitamos pasar más tiempo y comunicarnos más, simplemente divertirnos unos con otros. Como dice ‘Pop’, simplemente amarnos entre nosotros. Es de la manera en que tiene que ser, porque eso se tiene que traducir en la cancha si queremos hacer algo especial con este equipo”.

