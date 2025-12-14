americateve

Para jugadores como Kolek de los Knicks, la Copa de la NBA podría llevar a un gran pago

LAS VEGAS (AP) — Los Knicks de Nueva York podrían obtener un trofeo. El padre de Tyler Kolek podría obtener un coche.

El base de los Knicks de Nueva York Tyler Kolek maneja el balón en la semifinal de la Copa de la NBA ante el Magic de Orlando el sábado 13 de diciembre del 2025. (AP Foto/Ronda Churchill)
San Antonio y Nueva York se enfrentarán el martes en la final de la Copa de la NBA en Las Vegas. El partido no contará para la clasificación, y las estadísticas no se sumarán a ningún total oficial. Pero hay un trofeo, derechos de presumir y dinero en juego.

Al llegar a la final, los Knicks y los Spurs ya han asegurado 212.373 dólares por jugador del fondo de premios de la Copa de la NBA. El equipo perdedor el martes no recibe nada extra. Los jugadores del equipo ganador obtienen 308.560 adicionales, elevando sus ganancias de la Copa a 530.933 cada uno. Los jugadores con contratos de dos vías reciben la mitad de lo que reciben los jugadores con contratos estándar.

“Significa mucho para algunos", dijo Kolek. “Quizás no tanto para otros, obviamente”.

Él está en el grupo de los “algunos”.

Kolek, un base suplente de los Knicks, está ganando 2,2 millones de dólares esta temporada. En el mundo real, eso es mucho dinero. En el mundo de la NBA, no tanto.

Echa un vistazo a los salarios de algunos otros jugadores de los Knicks: Karl-Anthony Towns está ganando 53,1 millones esta temporada, OG Anunoby está ganando 39,6 millones, Jalen Brunson está ganando 34,9 millones, Mikal Bridges está ganando un poco menos de 25 millones y Josh Hart alrededor de 19,5 millones.

Esos chicos, y muchos de los jugadores de los Spurs también, están acostumbrados a ver cheques que superan los 500.000 dólares. Kolek seguramente no lo está. Pero se ha ganado su oportunidad de ganar a lo grande en Las Vegas, siendo una gran razón por la que los Knicks llegaron a la final.

Nueva York superó a Orlando por 18 puntos en los 16 minutos que Kolek estuvo en la duela en las semifinales del sábado. Cuando Kolek no estaba en la cancha, el Magic superó a los Knicks por seis. Terminó con cuatro puntos y cuatro asistencias; las estadísticas pueden no parecer impresionantes, pero su energía fue un gran plus para Nueva York.

“Tyler hizo un trabajo fantástico hoy, nuestro joven, impactando en la victoria”, dijo Towns después del partido. “Y lo hizo en un gran escenario... Uno de sus mejores partidos como jugador de la NBA fue esta noche, y puede que no aparezca en la hoja de estadísticas, pero todos en nuestro vestuario saben lo importante que fue para nosotros”.

Kolek tomó su bono de cuartos de final de la Copa NBA de la temporada pasada, un poco más de 50.000 dólares, y le compró un coche a su madre. Este año, ha dicho que podría ser el turno de su padre para un vehículo nuevo. La pregunta es si el bono más grande de este año llevará a un mejor coche para su padre.

El entrenador de los Knicks, Mike Brown, ha elogiado la competitividad de Kolek y le ha recompensado con un papel más grande en las últimas semanas, está ansioso por averiguarlo.

“Solo quiero saber si su papá va a obtener un coche mejor que su mamá o viceversa, porque pronto descubriremos a cuál de los dos padres quiere más”, dijo Brown, riendo. “Mejor que sea su mamá... Oye, no estoy causando problemas. Solo tengo los ojos bien abiertos. Espera a ver qué va a hacer. Solo cuida de tu mamá. Solo recuerda eso. Cuida de tu mamá”.

Es un buen problema para tener, sin duda.

“Esa es una gran cantidad de dinero para un tipo como yo”, dijo Kolek. “No se trata solo del dinero. Queremos ganar esto para levantar el trofeo y para los fanáticos”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

