Para el Thunder, la Copa NBA es el trofeo que se le escapó. Knicks, Spurs y Magic también lo quieren

Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, dispara de larga distancia durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la Copa NBA contra los Suns de Phoenix, el miércoles 10 de diciembre de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips) AP

Por extraño que parezca para un equipo que tuvo un récord de 68-14 en la temporada regular, ganó el título de la NBA y ha comenzado esta temporada con una foja de 24-1, la Copa NBA es un gran motivador. El Thunder disputó la final de este torneo el año pasado y la perdió.

Está de regreso en Las Vegas para las semifinales esta temporada, sabiendo que el único trofeo que se le escapó está apenas a dos victorias de distancia.

"Sería fenomenal", dijo Gilgeous-Alexander, cuyo Thunder tiene un asombroso récord de 88-17, incluidos los playoffs, desde que perdió aquella final de la Copa ante Milwaukee. "Cada partido que jugamos, lo hacemos como equipo, nos despertamos por la mañana y antes de que comience queremos ganarlo. ... Siempre que tienes la oportunidad de jugar por algo y ganar, el objetivo es ganarlo. Así que sería fenomenal ganar, eso es seguro".

Las semifinales de la Copa NBA son el sábado: Nueva York vs. Orlando, en la Conferencia Este; San Antonio —con Victor Wembanyama de regreso— vs. Oklahoma City, en el Oeste.

"Su récord es ése por una razón", dijo el coach de los Spurs, Mitch Johnson. "Y hasta que alguien los derrote, obviamente son los campeones".

Los ganadores se enfrentarán el martes en el duelo por el título, que a diferencia de los demás partidos en el torneo no contará en las estadísticas o clasificaciones de la temporada.

"Hay que darle mérito a la NBA", dijo el entrenador de Nueva York, Mike Brown. "Todo el mundo naturalmente lucha contra el cambio o quiere decir algo en contra del cambio. Yo era uno de esos tipos cuando surgió la idea de la Copa, estaba como, '¡oh, hombre, ¿para qué? ¿En medio de la temporada? Estamos tratando de hacer esto y aquello y practicar y bla, bla, bla.' ... Inicialmente dudé de ellos con la Copa, inicialmente dudé de ellos con los partidos de play-in, y ambos son fenomenales. Así que realmente no sé de qué demonios estoy hablando."

Brown elogió al comisionado Adam Silver por las innovaciones como la Copa NBA y el Torneo Play-In, ambos considerados ampliamente como éxitos rotundos.

El motivador para los encuentros de play-in es simple: está en juego un lugar en los playoffs. En el caso de la Copa también es sencillo: hay dinero de por medio.

Los equipos que están aquí han asegurado 106.187 dólares en premios por jugador hasta ahora. Los ganadores de las semifinales ven su total aumentado a 212.373 dólares y por ganar la Copa, el monto asciende a 530.933. Así que, no, la noche del martes no contará en las clasificaciones, pero hay más de 300.000 dólares por jugador en juego.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP