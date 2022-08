Paquita la del Barrio criticó a las mujeres con cirugías plásticas: "El hombre no merece tantos sacrificios"

La cantante ahora ha dado unas controversiales opiniones sobre las mujeres que deciden realizarse algún tipo de intervención quirúrgica en su cuerpo para mejorar todo aquello que no es de su agrado. Aunque este es el pensamiento que la mayor parte de la gente tiene, para ella todo se trata de una forma inconsciente de satisfacer el gusto masculino , motivo que no es suficientemente convincente para ella y por lo tanto lo condena.

En una reciente entrevista para el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, la cantante de regional mexicano fue cuestionado sobre el tema, respondiendo de manera muy breve pero concisa y polémica: “ Que me refute quien sea, pero eso lo hace la mujer para gustarle más al hombre ”. La cantautora agregó que, en su opinión, “ El hombre no merece tantos sacrificios ”, sorprendido incluso hasta los presentadores como Flor Rubio, Horacio Villalobos y Laura G.

“Concuerdo que no se debe hacer para darle gusto a un tercero, pero eso no es tema mío o de ella, si alguien quiere cambiar algo que no le gusta a esa persona, adelante”. “Conozco y soy de las personas que nos hemos operado y no es por un hombre, creo que esa idea también es machista y hasta cierto punto, se comprende, de gente sin información”. “De los cuerpos ajenos no se debe opinar, usted mejor que nadie debería saberlo después de tanta burla que le han hecho por tener sobrepeso”, escribieron.

Esta no es la primera vez que Paquita la del Barrio da una opinión de este tipo, pues a través de los años ha mantenido su postura de amor propio y de decirle no al bisturí, si el objetivo es “atraer a un hombre”.

Fuente: infobae.com