americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Paquetá cerca de fichar con Flamengo antes del Mundial tras pedir irse de West Ham

LONDRES (AP) — West Ham le dio permiso al volante brasileño Lucas Paquetá para someterse a un examen médico y discutir términos personales con Flamengo antes del Mundial.

El brasileño Lucas Paqueta del West Ham pelea por el balón con Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest en el encuentro de la Liga Premier el martes 6 de enero del 2026. (Bradley Collyer/PA via AP)
El brasileño Lucas Paqueta del West Ham pelea por el balón con Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest en el encuentro de la Liga Premier el martes 6 de enero del 2026. (Bradley Collyer/PA via AP) AP

La turbulento etapa de Paquetá en el club de la Liga Premier está cerca de llegar a su fin, y Flamengo está dispuesto a pagar una ficha de 35 millones de libras (48 millones de dólares) después de que el jugador pidió el traspaso.

West Ham quería que Paquetá, de 28 años, se quedara hasta el final de la temporada para ayudar al club en su lucha por evitar el descenso.

Paquetá fue objeto de una larga investigación por parte de la Asociación de Fútbol sobre presuntas violaciones de las reglas de apuestas, pero fue absuelto el año pasado.

“Lucas ha dejado claro que, por razones personales y familiares, desea regresar a casa a Brasil y comenzar de nuevo después de ser absuelto en julio de 2025 de los cargos de mala conducta de la FA que tardaron dos años en resolverse, una situación que le causó un estrés mental significativo”, expresó West Ham en un comunicado.

“A pesar de que el club hizo todo lo posible para persuadir a Lucas de quedarse, él ha mantenido firmemente su deseo de irse. Por lo tanto, el entrenador en jefe y el club han acordado a regañadientes aceptar su solicitud de traspaso”, añadió.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

Destacados del día

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: Estados Unidos está preparado para usar la fuerza

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: "Estados Unidos está preparado para usar la fuerza"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter