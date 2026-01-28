Paquetá cerca de fichar con Flamengo antes del Mundial tras pedir irse de West Ham

Compartir en:









El brasileño Lucas Paqueta del West Ham pelea por el balón con Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest en el encuentro de la Liga Premier el martes 6 de enero del 2026. (Bradley Collyer/PA via AP) AP

La turbulento etapa de Paquetá en el club de la Liga Premier está cerca de llegar a su fin, y Flamengo está dispuesto a pagar una ficha de 35 millones de libras (48 millones de dólares) después de que el jugador pidió el traspaso.

West Ham quería que Paquetá, de 28 años, se quedara hasta el final de la temporada para ayudar al club en su lucha por evitar el descenso.

Paquetá fue objeto de una larga investigación por parte de la Asociación de Fútbol sobre presuntas violaciones de las reglas de apuestas, pero fue absuelto el año pasado.

“Lucas ha dejado claro que, por razones personales y familiares, desea regresar a casa a Brasil y comenzar de nuevo después de ser absuelto en julio de 2025 de los cargos de mala conducta de la FA que tardaron dos años en resolverse, una situación que le causó un estrés mental significativo”, expresó West Ham en un comunicado.

“A pesar de que el club hizo todo lo posible para persuadir a Lucas de quedarse, él ha mantenido firmemente su deseo de irse. Por lo tanto, el entrenador en jefe y el club han acordado a regañadientes aceptar su solicitud de traspaso”, añadió.

FUENTE: AP