Paola Paulin, la latina que actúa y produce con las estrellas

La actriz y productora de cine Paola Paulín se encuentra en México para visitar a su familia (ella es colombiana y mexicana), a la que no había podido ver, primero, por la pandemia y, segundo, por la cantidad de trabajo que ha tenido al producir las películas On our way (que ha participado en la selección oficial del ISCHIA Festival y en el Rebels with a cause competición) y The birthday cake (con Val Kilmer y Ewan McGregor, entre otros) para Hollywood.