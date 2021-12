Panel acusará de desacato a colaborador de Trump

WASHINGTON (AP) — La comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el asalto del 6 de enero al Capitolio no tiene otra opción que proceder con cargos de desacato contra el ex jefe de despacho de la Casa Blanca de Trump Mark Meadows luego que éste decidiese no cumplir con una citación para declarar, dijo el miércoles el jefe del panel.