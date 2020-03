[VIDEO] Suspendido un manager cubano por darle una bofetada a un jugador en Panamá

A la sanción se suma una multa de 1.000 dólares, por golpear en la cara al jugador Jorge Calderón en medio de la celebración del equipo tras obtener el título nacional. En el reglamento de FEDEBEIS este castigo es el más riguroso en cuanto a situaciones de agresiones físicas, informa el diario El Siglo.

En un video publicado en YouTube, se ve como el jugador le arroja agua fría al mentor cubano en medio del júbilo. Con evidente disgusto, el manager lo busca minutos después y lo golpea en la cara frente a las cámaras de la televisión.

Benicio Robinson, presidente de FEDEBEIS, dijo en conferencia de prensa que era bien doloroso castigar a Delgado, un técnico reconocido.

"Es un técnico que se llevó un triunfo con su equipo, pero ningún técnico está facultado para tocarle ni un pelo a ningún pelotero", afirmó Robinson.

Según el sitio Midiario.com, el técnico cubano pidió disculpas al término del partido.

"Pido disculpas públicamente, fue un error mío. Es que estoy resfriado, me siento mal, pero no debí reaccionar así. Una reacción que no debí haberla hecho", dijo Delgado.

El jugador implicado, Jorge Calderón también declaró que el mánager había advertido que no lo mojaran, pero que él no lo sabía.

"No sabía, no sabía que estaba malo del resfriado, no tenía conocimiento", expresó el joven de 17 años.

Israel Delgado es un mánager matancero que acumulaba dos décadas de trabajo en la pelota panameña. Posee cuatro campeonatos nacionales en la categoría de mayores, y cinco cetros juveniles con Herrera, el último de ellos conseguido el día del incidente.