Cubanos abarrotan la embajada de Panamá en La Habana tras exigencia de visa

Panamá uno de los pocos países en el mundo que no le exigían visado de tránsito a los ciudadanos cubanos ha decidido eliminar ese beneficio.

Las autoridades Panameñas argumentan que debido al incremento de los casos de pasajeros no admitidos o rechazados por el país de destino les generaba inconvenientes en aeropuertos panameños, donde se han quedado varados cubanos en un limbo migratorio.

l costo de esta visa será de $50 dólares y tendrá que ser solicitada en la embajada de Panamá en La Habana.

Esta visa de tránsito debe ser solicitada personalmente por el interesado ante el consulado panameño del país en que se encuentre.

La cantidad de cubanos que buscan realizar trámites consulares fue mayor a la normal y podría ser un indicativo del número de isleños que buscan salir del país en medio de una difícil situación económica exacerbada por la pandemia.

La medida panameña también entra en vigor una semana después de que la embajada de Estados Unidos en la capital cubana anunció el reinicio de los servicios consulares de forma limitada para visas de reunificación familiar suspendidas desde 2017.

No se precisó la fecha en que se reanudarían esos servicios.

Varios cubanos entrevistados por The Associated Press dijeron que sus planes eran pasar por Panamá con rumbo a Nicaragua y expresaron temor de que la nueva exigencia panameña les haga perder el pasaje al no tener tiempo para cumplir ese requisito.

“No sé cuál es el objetivo” de la visa de tránsito, dijo a la AP Yusleydy García, de 30 años , quien planea viajar en los próximos días a través de Panamá con su hija de 14 años.

