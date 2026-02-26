Panamá: realizan diligencia judicial en oficinas supuestamente de empresa portuaria

Compartir en:









El fiscal Azael Samaniego, de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción, confirmó a medios de comunicación locales las diligencias —en las que también participaba la Autoridad Marítima de Panamá— en tres oficinas ubicadas en la capital panameña y fuera de los recintos portuarios.

“Actualmente tenemos información por parte de los brazos auxiliares de la posibilidad de la comisión de un ilícito. Nosotros como Procuraduría General de la Nación estamos obligados, una vez tenemos conocimiento de la posible comisión de un hecho ilícito, a generar las pesquisas correspondientes, los primeros actos de investigación y en eso nos encontramos en este momento”, dijo Samaniego.

El fiscal no reveló los nombres de las empresas involucradas ni especificó el supuesto delito que se investiga. Indicó que se trata de una investigación de oficio.

Durante la diligencia se observó a los funcionarios saliendo con cajas con documentos de las oficinas intervenidas. “La documentación hay que estudiarla", indicó el fiscal.

El lunes, la Autoridad Marítima de Panamá tomó posesión de los puertos de Balboa y Cristóbal —en las entradas Pacífico y Atlántico del canal— y asumió el control operativo de ambas terminales tras la ejecución del fallo que declaró inconstitucional la concesión que mantenía Panama Ports Company, la filial de la empresa hongkonesa.

FUENTE: AP