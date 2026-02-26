americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Panamá: realizan diligencia judicial en oficinas supuestamente de empresa portuaria

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El Ministerio Público de Panamá realizó el jueves una diligencia judicial en tres oficinas presuntamente vinculadas a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison, cuatro días después de que se ejecutara el fallo que dejó sin efecto la concesión de los dos puertos en las entradas del canal interoceánico y tras la toma de control por parte del Estado.

El fiscal Azael Samaniego, de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción, confirmó a medios de comunicación locales las diligencias —en las que también participaba la Autoridad Marítima de Panamá— en tres oficinas ubicadas en la capital panameña y fuera de los recintos portuarios.

“Actualmente tenemos información por parte de los brazos auxiliares de la posibilidad de la comisión de un ilícito. Nosotros como Procuraduría General de la Nación estamos obligados, una vez tenemos conocimiento de la posible comisión de un hecho ilícito, a generar las pesquisas correspondientes, los primeros actos de investigación y en eso nos encontramos en este momento”, dijo Samaniego.

El fiscal no reveló los nombres de las empresas involucradas ni especificó el supuesto delito que se investiga. Indicó que se trata de una investigación de oficio.

Durante la diligencia se observó a los funcionarios saliendo con cajas con documentos de las oficinas intervenidas. “La documentación hay que estudiarla", indicó el fiscal.

El lunes, la Autoridad Marítima de Panamá tomó posesión de los puertos de Balboa y Cristóbal —en las entradas Pacífico y Atlántico del canal— y asumió el control operativo de ambas terminales tras la ejecución del fallo que declaró inconstitucional la concesión que mantenía Panama Ports Company, la filial de la empresa hongkonesa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como terrorista tras tiroteo en Villa Clara

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como "terrorista" tras tiroteo en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter