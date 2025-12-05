Panamá queda en grupo complicado en próximo Mundial, pero promete 'agradar'

Compartir en:









De izquierda a derecha: el exjugador de la NFL Tom Brady, el exjugador de la NBA Shaquille O'Neal, la locutora Samantha Johnson, el excapitán de la selección inglesa de fútbol Rio Ferdinand, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York y el exjugador de la NHL Wayne Gretzky participan en el sorteo de la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alex Brandon) AP

La selección dirigida por el técnico hispano-danés Thomas Christiansen quedó en el Grupo L de la próxima Copa del Mundo junto a la poderosa Inglaterra —a la que enfrentó en su primera experiencia mundialista en Rusia 2018— así como la Croacia del histórico Luka Modric y décima en el ranking de la FIFA, y Ghana.

“Lo complica un poco, pero seguimos con la misma ilusión de competir”, señaló Christiansen a la prensa tras el sorteo en la capital estadounidense el viernes.

Panamá, que será el único representante de Centroamérica en el Mundial entre los equipos clasificados de la CONCACAF, se debatía antes del sorteo sobre si caer en una zona con potencias para seguir ganando experiencia o con rivales posiblemente más accesibles para soñar en un inédito pase a segunda ronda.

Resulta que los canaleros se volverán a topar contra los ingleses, quienes los golearon 6-1 en Rusia en una zona de primera ronda que completaban Bélgica y Túnez. Bajo la dirección del colombiano Hernán Darío Gómez, los panameños perdieron sus tres partidos en esa fase.

“Dos europeos que podrían haber estado en el Bombo 1”, destacó Christiansen al referirse a Inglaterra y Croacia.

Dijo que si bien el resultado contra Inglaterra en Rusia fue abultado, consideró que se debería rescatar lo “positivo”. Eso fue el primer gol de Panamá en un Mundial, obra del defensor Felipe Baloy.

“Vamos a intentar revivir esa alegría del gol que se vivió como si fuera una victoria. Nosotros vamos con la misma ilusión, queremos agradar, sobre todo, conseguir puntos y porqué no soñar, sabemos que es muy complicado", destacó el técnico europeo, quien logró clasificar a Panamá después de la eliminación a Qatar en su primer ciclo con el equipo centroamericano. Ahora el país centroamericano quedó pendiente a las sedes donde jugará la selección, que se definirían el fin de semana. —— Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP