americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Panamá queda en grupo complicado en próximo Mundial, pero promete 'agradar'

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — No era quizá la zona en la que Panamá quería estar.

De izquierda a derecha: el exjugador de la NFL Tom Brady, el exjugador de la NBA Shaquille ONeal, la locutora Samantha Johnson, el excapitán de la selección inglesa de fútbol Rio Ferdinand, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York y el exjugador de la NHL Wayne Gretzky participan en el sorteo de la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alex Brandon)
De izquierda a derecha: el exjugador de la NFL Tom Brady, el exjugador de la NBA Shaquille O'Neal, la locutora Samantha Johnson, el excapitán de la selección inglesa de fútbol Rio Ferdinand, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York y el exjugador de la NHL Wayne Gretzky participan en el sorteo de la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alex Brandon) AP

La selección dirigida por el técnico hispano-danés Thomas Christiansen quedó en el Grupo L de la próxima Copa del Mundo junto a la poderosa Inglaterra —a la que enfrentó en su primera experiencia mundialista en Rusia 2018— así como la Croacia del histórico Luka Modric y décima en el ranking de la FIFA, y Ghana.

“Lo complica un poco, pero seguimos con la misma ilusión de competir”, señaló Christiansen a la prensa tras el sorteo en la capital estadounidense el viernes.

Panamá, que será el único representante de Centroamérica en el Mundial entre los equipos clasificados de la CONCACAF, se debatía antes del sorteo sobre si caer en una zona con potencias para seguir ganando experiencia o con rivales posiblemente más accesibles para soñar en un inédito pase a segunda ronda.

Resulta que los canaleros se volverán a topar contra los ingleses, quienes los golearon 6-1 en Rusia en una zona de primera ronda que completaban Bélgica y Túnez. Bajo la dirección del colombiano Hernán Darío Gómez, los panameños perdieron sus tres partidos en esa fase.

“Dos europeos que podrían haber estado en el Bombo 1”, destacó Christiansen al referirse a Inglaterra y Croacia.

Dijo que si bien el resultado contra Inglaterra en Rusia fue abultado, consideró que se debería rescatar lo “positivo”. Eso fue el primer gol de Panamá en un Mundial, obra del defensor Felipe Baloy.

“Vamos a intentar revivir esa alegría del gol que se vivió como si fuera una victoria. Nosotros vamos con la misma ilusión, queremos agradar, sobre todo, conseguir puntos y porqué no soñar, sabemos que es muy complicado", destacó el técnico europeo, quien logró clasificar a Panamá después de la eliminación a Qatar en su primer ciclo con el equipo centroamericano.

Ahora el país centroamericano quedó pendiente a las sedes donde jugará la selección, que se definirían el fin de semana.

——

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba al borde del colapso energético: pronostican apagón récord del 61 % este viernes

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter