Panamá pide ayuda en la ONU para enfrentar ola migratoria

La canciller panameña Erika Mouynes dijo el lunes durante una entrevista con The Associated Press que Panamá no ha recibido “un centavo en cooperación internacional” para enfrentar el problema a pesar de que ella pidió los fondos en junio a Estados Unidos y la Unión Europea.

En agosto Panamá y Colombia acordaron dejar pasar por su frontera a 500 migrantes por día. Sin embargo, a Necoclí, un pueblo en la costa caribeña del norte de Colombia, llegan entre 1.000 y 1.500 diariamente, la mayoría haitianos provenientes de Chile y Brasil, países a los que emigraron tras el terremoto en Haití de 2010.