Panamá: Corte Suprema declara inconstitucional concesión de empresa de Hong Kong en puertos de Canal

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — La Corte Suprema de Panamá falló el jueves que la concesión otorgada a una subsidiaria de CK Hutchison Holdings, de Hong Kong, para operar puertos en los extremos del Canal de Panamá era inconstitucional, un resultado que da impulso al objetivo de Estados Unidos de bloquear cualquier influencia de China sobre la estratégica vía fluvial.

El fallo de la corte se dio tras una auditoría realizada por el contralor de Panamá, que alegó irregularidades en la extensión por 25 años de la concesión otorgada en 2021.

El gobierno estadounidense ha propugnado por bloquear la influencia de China sobre el Canal de Panamá.

A pesar de la insistencia del gobierno de Panamá y de la autoridad del canal de que China no tiene influencia sobre sus operaciones, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dejó claro que Estados Unidos consideraba la operación de los puertos como un asunto de seguridad nacional. Trump incluso llegó a decir que Panamá debería devolver el canal al control de Estados Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

