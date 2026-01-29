Panamá: Corte Suprema declara inconstitucional concesión de empresa de Hong Kong en puertos de Canal

Compartir en:









El fallo de la corte se dio tras una auditoría realizada por el contralor de Panamá, que alegó irregularidades en la extensión por 25 años de la concesión otorgada en 2021.

El gobierno estadounidense ha propugnado por bloquear la influencia de China sobre el Canal de Panamá.

A pesar de la insistencia del gobierno de Panamá y de la autoridad del canal de que China no tiene influencia sobre sus operaciones, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dejó claro que Estados Unidos consideraba la operación de los puertos como un asunto de seguridad nacional. Trump incluso llegó a decir que Panamá debería devolver el canal al control de Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP