Panamá autoriza procesamiento y exportación de material rocoso de mina de cobre suspendida

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el viernes el procesamiento y exportación de miles de toneladas de material de la mina de cobre administrada por la filial de la canadiense First Quantum Minerals que permanece suspendida desde 2023 luego de protestas ciudadanas.

“Aún quedan miles de toneladas de material rocoso que fueron extraídos antes del cierre de la operación y que su permanencia prolongada, sin los procedimientos adecuados, puede presentar un riesgo ambiental” dijo Mulino en un discurso a la nación por la apertura de la segunda parte de su segundo año de mandato. El presidente no detalló quién ni como procesará ese material.

Agregó que ha instruido a los ministros de Comercio e Industria, de Economía y Finanzas y de Ambiente para que, “bajo criterios estrictamente técnicos, ambientales y legales", coordinen el procesamiento del material rocoso para la posterior exportación del concentrado de cobre.

“Esta medida no significa la apertura o reactivación de la mina. Se trata de resolver temas pendientes del pasado, preservar el ambiente y recuperar recursos” acotó Mulino.

La mina de cobre fue suspendida en 2023 luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, lo que determinó la anulación del contrato entre la empresa y el Estado. Desde entonces se mantiene cerrada bajo un plan de gestión de mantenimiento, mientras se define su futuro.

En septiembre del 2025 el gobierno de Panamá y la empresa exportaron un concentrado de cobre que estaba listo antes del cierre de la mina por 334 millones de dólares, de los cuales el Estado panameño recibió regalías por 29 millones, calculadas según el contrato vigente en el momento de la extracción y procesamiento de ese material. Pero en la mina quedó otro material extraído sin procesar, al cual se refirió Mulino en esta ocasión.

El presidente dijo que las regalías que recibe el Estado está siendo destinadas a obras sociales. La empresa ha informado por su lado que la parte que le corresponde se utiliza para sufragar los gastos de mantenimiento. El costo mensual del mismo es de 15 millones de dólares al mes y desde el cierre hasta diciembre aproximadamente ya ha sumado 360 millones de dólares, según el ministerio de Comercio e Industria.

En cuanto el futuro de la mina, Mulino recordó que se está realizando una auditoría, cuyos resultados hay que esperar para que el proyecto sea sostenible y "beneficioso a los intereses del país”.

“Esos procesos están en marcha y una vez concluidos, haré como siempre he hecho. Hablar de frente a la nación y explicarle cuál será el camino que se tomará. Está claro que siempre será en favor del país y de los panameños. No puedo improvisar”, dijo Mulino.

La auditoría estaría lista entre abril y mayo de 2026, según indicó con anterioridad el ministro de ambiente, Juan Carlos Navarro, a medios de prensa.

El mandatario dijo estar recibiendo asesoría y apoyo de países con amplia experiencia en minería responsable y mencionó a Chile.

FUENTE: AP

