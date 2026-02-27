Palou y Ganassi cierran disputa contractual con McLaren tras fallo de 12 millones de dólares

Alex Palou conduce durante la clasificación de las 500 Millas de Indianápolis, el domingo 18 de mayo de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy) AP

Palou recibió en enero la orden del Tribunal Superior de Londres de pagar a McLaren más de 12 millones de dólares tras un juicio de cinco semanas en el que McLaren demostró que se retractó de dos acuerdos distintos con la escudería.

El equipo inicialmente reclamó una cifra más cercana a los 30 millones de dólares y, tras el fallo, indicó que aún buscaría que Palou pagara los honorarios legales.

“Me complace confirmar que hemos alcanzado un acuerdo final con McLaren Racing tras el fallo de un juez del Reino Unido en enero”, dijo Ganassi antes de la primera práctica de la temporada de IndyCar.

“No puedo aprobar lo que ocurrió y me alegra que el asunto haya terminado. Con el beneficio de la perspectiva, espero que Alex haya aprendido que es importante mantener a buenas personas a su alrededor, lo cual ahora hace, para que los hechos de 2023 no se repitan”, añadió.

Una declaración presentada durante el juicio mostró que Ganassi había aceptado asumir “todos los honorarios y gastos legales razonables asociados” con la disputa con McLaren y “defender e indemnizar (a los Demandados)” frente a cualquier reclamación legal presentada por McLaren, incluidos “todos los honorarios y gastos legales, y daños de cualquier tipo”.

Palou anunció en el verano de 2023 que había firmado un contrato con McLaren, pero Ganassi sostuvo que tenía los derechos contractuales sobre Palou para 2024. La mediación entre ambos equipos derivó en el acuerdo de que Palou pilotaría para CGR en 2024, mientras también sería piloto de reserva del equipo de Fórmula 1 de McLaren.

Se esperaba que Palou se incorporara al equipo de IndyCar de McLaren en 2025, pero dio un giro y decidió quedarse con Ganassi, donde ha ganado tres campeonatos consecutivos y cuatro de los últimos cinco.

Palou reconoció en un comunicado que en ese momento siguió malos consejos de gestión y señaló que el jefe de McLaren, Zak Brown, no hizo nada incorrecto. Palou había sostenido previamente que lo indujeron a pensar que tenía una oportunidad de ocupar uno de las plazas de F1 de McLaren y revirtió su decisión de dejar Ganassi cuando McLaren fichó a Oscar Piastri para su equipo.

“Me vi tironeado en varias direcciones y entonces tenía a las personas equivocadas a mi alrededor, quienes creo que no velaban por mis mejores intereses”, dijo el español. “Creo que en ese momento me dieron el consejo equivocado o, directamente, no me dieron ningún consejo. En retrospectiva, si me hubiera comunicado con Zak directamente, quizá las cosas habrían salido de otra manera.

“McLaren y Zak me apoyaron de muchas formas, cumplieron cada obligación, hicieron más de lo exigido y cumplieron todo lo que dijeron en sus contratos. McLaren nunca me engañó y respeto mucho a su organización”, agregó.

McLaren ha ganado los dos últimos campeonatos de constructores en F1 y Lando Norris sumó el título de pilotos la temporada pasada. Pero, en IndyCar, Ganassi ha tenido el equipo superior y Palou no quería marcharse a lo que percibía como una opción inferior en esa categoría una vez que sintió que no tenía una puerta de entrada a la F1.

Brown agradeció a su equipo legal por el trabajo realizado desde que los abogados de Palou le informaron a mediados de 2024 que Palou se quedaba con Ganassi. Palou se negó a hablar personalmente con Brown —por consejo de su equipo de representación— y la falta de profesionalismo impulsó en parte a Brown a pelear con tenacidad el incumplimiento de contrato.

"Contento de que ahora podamos volver a batallar en la pista y centrarnos en lo que se perfila como una emocionante temporada de IndyCar”, dijo Brown.

