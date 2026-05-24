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Paloma Valencia cierra su campaña con la mira puesta en ser la primera mujer presidenta de Colombia

BOGOTÁ (AP) — Con la aspiración de convertirse en la primer mujer en llegar a la presidencia de Colombia, la conservadora Paloma Valencia cerró el domingo su campaña con un acto en la capital, Bogotá, donde afirmó que recuperará la seguridad del país y “golpeará a los violentos”.

La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, se dirige a sus simpatizantes durante un acto de campaña, el domingo 24 de mayo de 2026, en Bogotá. (AP Foto/Iván Valencia)
La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, se dirige a sus simpatizantes durante un acto de campaña, el domingo 24 de mayo de 2026, en Bogotá. (AP Foto/Iván Valencia) AP

“Una llega y llegamos todas”, dijo la aspirante uribista al iniciar su discurso ante miles de seguidores en un centro de eventos, ante quienes destacó la lucha histórica que permite a las mujeres participar en una lid electoral.

“Hoy queremos pedirles que nos encomienden el futuro de esos hijos eligiendo a la primera mujer presidente de Colombia”, subrayó.

Abanderada del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), líder del Centro Democrático —principal partido opositor—, la abogada de 48 años de edad ofreció llegar al poder para “conquistar la seguridad para todos los colombianos” y acabar con los grupos armados ilegales.

Valencia ofreció activar las órdenes de captura “del cartel de la paz total”, en alusión a los cabecillas de grupos armados que se han sentado a negociar con el actual gobierno de Gustavo Petro, quien ha impulsado una polémica política de diálogos.

Nacida en el seno de una influyente familia, es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia, quien gobernó entre 1962 y 1966, y de Mario Laserna Pinzón, fundador de la Universidad de Los Andes.

Valencia tiene una larga trayectoria como legisladora durante tres períodos consecutivos. Fortaleció su candidatura luego de ganar una consulta interpartidista y actualmente es una de las punteras en las encuestas.

En una muestra de que su postulación es producto de una confluencia de fuerzas, la senadora convocó al escenario a figuras políticas como el expresidente César Gaviria o la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, así como también a la viuda del exsenador asesinado Miguel Uribe Turbay.

El propósito de esta “gran alianza”, dijo, es “defender nuestra democracia de los violentos, defenderla de la tiranía que representa Iván Cepeda (candidato oficialista)”, afirmó al tiempo que desestimó la propuesta de su rival de reformar la Constitución, vigente desde 1991.

Valencia cuenta con el respaldo de partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador y el Mira. Mientras que ha buscado conquistar los votos de los moderados con su compañero de fórmula, el economista Juan Daniel Oviedo, quien terminó segundo en la consulta interpartidista de la derecha.

La legisladora ha prometido un mayor crecimiento económico, beneficiando a las empresas con menos impuestos; reactivar la explotación de combustibles fósiles —en una política contraria a la de Petro que ha buscado acelerar una transición energética; y reforzar la seguridad mediante el fin de los actuales diálogos de paz promovidos por Petro.

FUENTE: AP

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