americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Palestinos sufren "abuso sistemático" en prisiones israelíes, denuncian activistas

JERUSALÉN (AP) — Miles de palestinos detenidos en prisiones israelíes están soportando "una política sistemática e institucionalizada de tortura y abuso", denunció una de las principales organizaciones de derechos humanos de Israel en un informe publicado el martes.

Basado en entrevistas con 21 palestinos liberados de la detención como parte del alto al fuego de octubre de 2025, el grupo de derechos israelí B'Tselem señaló que las condiciones en las prisiones han llevado a muertes y daños médicos irreversibles. El grupo indicó que los ex detenidos hablaron a pesar de las amenazas de ser arrestados nuevamente si compartían detalles de sus experiencias.

El Servicio de Prisiones de Israel afirmó que "rechaza categóricamente las acusaciones falsas", argumentando que opera legalmente, está sujeto a supervisión y revisa las quejas.

"Cualquier queja concreta presentada a través de los canales oficiales es examinada por las autoridades competentes de acuerdo con los procedimientos establecidos y la ley", indicó en un comunicado.

El ejército de Israel y el Shin Bet —responsables de arrestar a los prisioneros y llevar a cabo los interrogatorios, respectivamente— no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En un informe titulado "Infierno Viviente", B'Tselem detalló un "grave patrón de violencia sexual" en instalaciones de detención y prisiones, incluyendo amenazas de abuso sexual y agresiones físicas como golpes en los genitales que causaron lesiones graves. El informe también indicó que los detenidos fueron sometidos a penetración anal forzada con objetos.

El informe describió violencia organizada continua, incluyendo golpizas, descargas eléctricas y el uso de gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.

Las condiciones de vida, según el grupo, están marcadas por un hacinamiento severo, el encadenamiento y el acceso limitado a alimentos e higiene. Al serles negada la atención médica adecuada, algunos detenidos han sufrido amputaciones o han reportado pérdida de la vista o del oído.

Pocas de las acusaciones son nuevas. Sin embargo, B'Tselem afirmó que los relatos apuntan a una "política institucionalizada de tortura y abuso" respaldada por los sistemas político y judicial de Israel.

"Lejos de llevarse a cabo en las sombras, este abuso sistemático se exhibe públicamente, sin intentar ocultarlo o disimularlo", dice el informe. "De hecho, las personas a cargo se jactan abiertamente de ello".

El número de palestinos en detención israelí aumentó después del inicio de la guerra de Israel con Hamás. Aunque miles de personas han sido liberadas desde entonces —incluyendo casi 2.000 como parte del acuerdo de la tregua de octubre, en la que palestinos fueron intercambiados por rehenes israelíes aún retenidos en Gaza—, unos 9.000 permanecen detenidos.

La Associated Press ha informado previamente sobre las terribles condiciones en las prisiones y centros de detención a través de entrevistas con detenidos liberados, sus familias, abogados y personal penitenciario, quienes describieron negligencia médica, abusos y muertes bajo custodia.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Trump dice que visitará una Habana libre antes de dejar la Casa Blanca

Trump dice que visitará una "Habana libre" antes de dejar la Casa Blanca

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter