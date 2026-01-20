Palestinos sufren "abuso sistemático" en prisiones israelíes, denuncian activistas

Basado en entrevistas con 21 palestinos liberados de la detención como parte del alto al fuego de octubre de 2025, el grupo de derechos israelí B'Tselem señaló que las condiciones en las prisiones han llevado a muertes y daños médicos irreversibles. El grupo indicó que los ex detenidos hablaron a pesar de las amenazas de ser arrestados nuevamente si compartían detalles de sus experiencias.

El Servicio de Prisiones de Israel afirmó que "rechaza categóricamente las acusaciones falsas", argumentando que opera legalmente, está sujeto a supervisión y revisa las quejas.

"Cualquier queja concreta presentada a través de los canales oficiales es examinada por las autoridades competentes de acuerdo con los procedimientos establecidos y la ley", indicó en un comunicado.

El ejército de Israel y el Shin Bet —responsables de arrestar a los prisioneros y llevar a cabo los interrogatorios, respectivamente— no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En un informe titulado "Infierno Viviente", B'Tselem detalló un "grave patrón de violencia sexual" en instalaciones de detención y prisiones, incluyendo amenazas de abuso sexual y agresiones físicas como golpes en los genitales que causaron lesiones graves. El informe también indicó que los detenidos fueron sometidos a penetración anal forzada con objetos.

El informe describió violencia organizada continua, incluyendo golpizas, descargas eléctricas y el uso de gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.

Las condiciones de vida, según el grupo, están marcadas por un hacinamiento severo, el encadenamiento y el acceso limitado a alimentos e higiene. Al serles negada la atención médica adecuada, algunos detenidos han sufrido amputaciones o han reportado pérdida de la vista o del oído.

Pocas de las acusaciones son nuevas. Sin embargo, B'Tselem afirmó que los relatos apuntan a una "política institucionalizada de tortura y abuso" respaldada por los sistemas político y judicial de Israel.

"Lejos de llevarse a cabo en las sombras, este abuso sistemático se exhibe públicamente, sin intentar ocultarlo o disimularlo", dice el informe. "De hecho, las personas a cargo se jactan abiertamente de ello".

El número de palestinos en detención israelí aumentó después del inicio de la guerra de Israel con Hamás. Aunque miles de personas han sido liberadas desde entonces —incluyendo casi 2.000 como parte del acuerdo de la tregua de octubre, en la que palestinos fueron intercambiados por rehenes israelíes aún retenidos en Gaza—, unos 9.000 permanecen detenidos.

La Associated Press ha informado previamente sobre las terribles condiciones en las prisiones y centros de detención a través de entrevistas con detenidos liberados, sus familias, abogados y personal penitenciario, quienes describieron negligencia médica, abusos y muertes bajo custodia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP