Palestinos observan a excavadoras israelíes derribar sus casas en Cisjordania

Una excavadora del ejército israelí demuele viviendas en el campamento de refugiados urbanos palestinos de Nur Shams, el miércoles 31 de diciembre de 2025, cerca de la ciudad cisjordana de Tulkarem. (AP Foto/Majdi Mohammed) AP

La escena en Nur Shams se ha repetido a menudo en el norte de Cisjordania en los aproximadamente 11 meses desde que las fuerzas israelíes lanzaron la operación "Muro de Hierro" allí en 2025. Durante ese tiempo, el ejército ha demolido o dañado gravemente al menos 850 estructuras en los campamentos de refugiados de Nur Shams, Jenín y Tulkarem, según un análisis de imágenes satelitales realizado por Human Rights Watch.

Los soldados también han obligado a salir a las poblaciones de los campamentos, lo que ha llevado al mayor desplazamiento en Cisjordania desde que Israel capturó el territorio en 1967. Decenas de miles de residentes están viviendo con familiares, amontonándose en apartamentos de alquiler o viviendo en edificios públicos.

Israel dice que el objetivo de la operación es erradicar a los grupos armados, y alega que las demoliciones son necesarias para destruir infraestructura de milicianos o para despejar rutas con el fin de permitir el paso de soldados.

El gobierno israelí ha dicho que sus fuerzas permanecerán en algunos campamentos durante un año. No está claro cuándo, si es que alguna vez, los palestinos podrán regresar.

Palestinos y grupos defensores de los derechos humanos dicen que las redadas están destruyendo hogares. En un video de la AP pueden verse excavadoras derribando varias casas de un total de 25 que el ejército dijo que planeaba demoler.

“Apreciamos mucho nuestro hogar, los recuerdos, la familia, los vecinos y la buena gente”, dijo Motaz Mohor, cuya casa estaba a punto de ser destruida mientras observaba las excavadoras. "La primera vez nuestros abuelos fueron desplazados, y esta es la segunda vez".

Sus abuelos se mudaron a Nur Shams después de su desplazamiento original de las ciudades de Jaffa y Haifa durante la guerra de 1948 en torno a la creación de Israel, cuando unos 700.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares por las fuerzas del naciente Estado o huyeron mientras los soldados avanzaban, un evento que los palestinos llaman la Nakba, o "catástrofe".

Mohor dijo que se estaba refugiando con aproximadamente 25 de sus familiares en un apartamento de 100 metros cuadrados (1.070 pies cuadrados) después de ser desplazado del campamento.

El ejército indicó que sus efectivos les habían permitido a los residentes sacar sus pertenencias de las casas de antemano. Señaló que sólo habían derribado estructuras donde existía "una necesidad operativa clara y necesaria" y después de examinar rutas de acción alternativas.

El ejército señaló que milicianos seguían activos en el campamento incluso casi un año después del inicio de la operación, y que los soldados habían localizado explosivos allí en el último mes.

Ahmed al Sayyes, de 60 años, indicó que su vivienda también está programada para demolición. Se sorprendió al despertarse y ver las excavadoras que empezaban a trabajar.

"Es muy difícil y doloroso", lamentó. Dijo que la casa donde se está refugiando está en venta y tendrá que dejarla. "Es una tragedia tras otra. Muy difícil. Sólo Dios sabe dónde iremos a dar".

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP