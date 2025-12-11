Palestinos en Gaza sufren frío en medio de tormenta invernal

Palestinos después de las lluvias en Jan Yunis, Franja de Gaza, el 11 de septiembre del 2025. (AP foto/Abdel Kareem Hana) AP

Las sandalias de niños desaparecían bajo el agua marrón que inundó los campamentos. Los camiones se movían lentamente para evitar enviar olas de barro hacia las tiendas. Pilas de basura y aguas residuales se convirtieron en cascadas.

"Nos hemos ahogado. No tengo ropa para vestir y no nos quedan colchones", declaró Um Salman Abu Qenas, una madre desplazada desde el este de Jan Yunis a un campamento de tiendas en Deir al-Balah. Dijo que su familia no pudo dormir debido al agua en la tienda.

Los grupos de ayuda dicen que no está llegando suficiente ayuda a Gaza. Las cifras recientemente publicadas por el ejército de Israel sugieren que no ha cumplido con la estipulación del alto al fuego de permitir 600 camiones de ayuda en Gaza al día, aunque Israel disputa ese hallazgo.

"Ambientes fríos, superpoblados e insalubres aumentan el riesgo de enfermedades e infecciones", indicó la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, en un escueto comunicado publicado en X. "Este sufrimiento podría prevenirse con ayuda humanitaria sin restricciones, incluyendo apoyo médico y refugio adecuado".

Sabreen Qudeeh, también en el campamento de Deir al-Balah, relató que su familia se despertó con la lluvia filtrándose por el techo de su tienda y el agua de la calle empapando sus colchones. "Mis pequeñas hijas estaban gritando y se sorprendieron al ver agua en el suelo", dijo.

Ahmad Abu Taha, un hombre palestino en el campamento, señaló que no había una tienda exenta de la inundación. "Las condiciones son muy malas, tenemos personas mayores, desplazadas y enfermas dentro de este campamento", expresó.

En Israel, cayeron fuertes lluvias y se emitieron advertencias de inundación en varias partes del país, pero no se reportaron emergencias importantes relacionadas con el clima hasta el mediodía.

Las escenas contrastantes con Gaza dejaron claro cuán profundamente la guerra entre Israel y Hamás había dañado el territorio, destruyendo la mayoría de las viviendas. La población de Gaza, de alrededor de dos millones, está casi completamente desplazada y la mayoría de las personas viven en vastos campamentos de tiendas que se extienden por kilómetros a lo largo de la playa, expuestos a los elementos, sin infraestructura adecuada para inundaciones y con fosas sépticas cavadas cerca de las tiendas como baños.

La Defensa Civil Palestina, parte del gobierno dirigido por Hamás, sostuvo que desde que comenzó la tormenta han recibido más de 2.500 llamadas de auxilio de ciudadanos cuyas tiendas y refugios fueron dañados.

No está entrando suficiente ayuda

Los grupos de ayuda dicen que Israel no está permitiendo suficiente ayuda en Gaza para comenzar a reconstruir el territorio después de años de guerra.

Según el acuerdo, Israel acordó cumplir con las estipulaciones de ayuda de una tregua anterior de enero de 2025, que especificaba que permitiría 600 camiones de ayuda cada día en Gaza y un número acordado de viviendas temporales y tiendas. Mantiene que lo está haciendo, aunque AP ha encontrado que algunas de sus propias cifras ponen eso en duda.

La agencia israelí COGAT dijo el 9 de diciembre, sin proporcionar evidencia, que "últimamente" había dejado entrar 260.000 tiendas y lonas en Gaza y más de 1.500 camiones de mantas y ropa de abrigo. El Shelter Cluster, una coalición internacional de proveedores de ayuda liderada por el Consejo Noruego para Refugiados, establece el número más bajo.

Dice que la ONU y las ONG internacionales han conseguido introducir 15.590 tiendas en Gaza desde que comenzó la tregua, y otros países han enviado alrededor de 48.000. Muchas de las tiendas no están adecuadamente equipadas, dice el Cluster.

Amjad al-Shawa, jefe en Gaza de la Red de ONG Palestinas, dijo a Al Jazeera el jueves que solo una fracción de las 300.000 tiendas necesarias había entrado en Gaza. Apuntó que los palestinos necesitaban urgentemente ropa de invierno más cálida y acusó a Israel de bloquear la entrada de bombas de agua útiles para despejar refugios inundados.

"Todas las partes internacionales deberían asumir la responsabilidad respecto a las condiciones en Gaza", manifestó. "Hay un peligro real para las personas en Gaza a todos los niveles".

Khaled Mashaal, un funcionario de Hamás, aseguró que las tiendas de muchas personas se han desgastado después de la guerra de dos años, y la gente no puede encontrar nuevos lugares para refugiarse. Dijo que Gaza también necesita la rehabilitación de hospitales, la entrada de maquinaria pesada para remover escombros y la apertura del cruce de Rafah, que permanece cerrado después de que Israel dijo la semana pasada que lo abriría en unos días.

COGAT no respondió a una solicitud de comentarios sobre las afirmaciones de que Israel no estaba permitiendo la entrada de bombas de agua o maquinaria pesada en Gaza.

Alto al fuego en un punto crítico

Mashaal, el funcionario de Hamás, pidió avanzar a la segunda fase del alto al fuego, que es más complicada.

"La reconstrucción debería comenzar en la segunda fase ya que hoy hay sufrimiento en términos de refugio y estabilidad", aseveró Mashaal en comentarios publicados por Hamás en las redes sociales.

Los líderes regionales han dicho que el tiempo es crítico para el acuerdo de alto el fuego mientras los mediadores buscan avanzar a la fase dos. Pero los obstáculos para avanzar permanecen.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu expresó el miércoles que los militantes necesitaban devolver el cuerpo de un último rehén primero.

Hamás ha dicho que Israel debe abrir cruces fronterizos clave y cesar los ataques mortales en el territorio.

Mroue reportó desde Beirut y Frankel desde Jerusalén. La corresponsal Natalie Melzer contribuyó desde Nahariya, Israel.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP